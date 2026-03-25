Общество 25.03.2026 в 11:58

В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз

Коммунальщики заявили, что талая вода постепенно уходит
Текст: Карина Перова
Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ

В Улан-Удэ ранее жители поселка Зеленхоз жаловались на подтопление. Накануне талую воду на улице Телембинская откачивали сотрудники Комбината по благоустройству.

На предприятии заявили, что за ночь ушло почти полметра воды: «Город пришёл на помощь, направил технику. Качали вчера весь день и всю ночь до 5 утра. Воды очень много, но она отступает. Работаем».

Подтопление домов связано с обильным выпадением снега этой зимой и расположением участков в низменной части.

Также большие лужи ликвидировали на ул. Бограда, Ветеранской в «Импульсе» и на Витебской.

Теги
талая вода откачка КБУ Зеленхоз

Все новости

Ансамбль из Бурятии получил гран-при конкурса «Песни народов России»
25.03.2026 в 13:05
Носочный Робин Гуд
25.03.2026 в 13:00
В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки
25.03.2026 в 12:54
«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»
25.03.2026 в 12:39
Мобильный интернет «забурлил» в Жемчуге с новой скоростью
25.03.2026 в 12:22
Глава Бурятии встретился с джидинцами
25.03.2026 в 12:14
В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз
25.03.2026 в 11:58
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
25.03.2026 в 11:15
В Бурятии росгвардейцы вызволили из горящего дома двух жильцов
25.03.2026 в 11:01
В Этномузее в Улан-Удэ родился рыжий пони
25.03.2026 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Носочный Робин Гуд
Не все герои носят плащи
25.03.2026 в 13:00
В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки
Ребенок забыл гаджет в прикассовой зоне
25.03.2026 в 12:54
«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»
25.03.2026 в 12:39
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
В этом году отремонтируют дорогу по улице Менжинского
25.03.2026 в 11:15
Следующая новость
