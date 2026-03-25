Общество 25.03.2026 в 11:58
В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз
Коммунальщики заявили, что талая вода постепенно уходит
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ ранее жители поселка Зеленхоз жаловались на подтопление. Накануне талую воду на улице Телембинская откачивали сотрудники Комбината по благоустройству.
На предприятии заявили, что за ночь ушло почти полметра воды: «Город пришёл на помощь, направил технику. Качали вчера весь день и всю ночь до 5 утра. Воды очень много, но она отступает. Работаем».
Подтопление домов связано с обильным выпадением снега этой зимой и расположением участков в низменной части.
Также большие лужи ликвидировали на ул. Бограда, Ветеранской в «Импульсе» и на Витебской.
Тегиталая вода откачка КБУ Зеленхоз