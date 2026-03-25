Общество 25.03.2026 в 12:54

В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки

Ребенок забыл гаджет в прикассовой зоне
Текст: Карина Перова
В поселке Каменск Кабанского района Бурятии жительница Иркутска прикарманила телефон, забытый в магазине 10-летним ребенком. Девочка оставила гаджет в прикассовой зоне. В полицию с заявлением о краже обратилась ее мама.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое позарилась 48-летняя, ранее не судимая иркутянка. Женщину задержали.

Она заявила, что зашла в магазин погреться и, увидев лежащий на прилавке телефон, решила присвоить его. Полицейские вернули мобильник девочке.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.

 

Все новости

Ансамбль из Бурятии получил гран-при конкурса «Песни народов России»
25.03.2026 в 13:05
Носочный Робин Гуд
25.03.2026 в 13:00
В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки
25.03.2026 в 12:54
«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»
25.03.2026 в 12:39
Мобильный интернет «забурлил» в Жемчуге с новой скоростью
25.03.2026 в 12:22
Глава Бурятии встретился с джидинцами
25.03.2026 в 12:14
В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз
25.03.2026 в 11:58
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
25.03.2026 в 11:15
В Бурятии росгвардейцы вызволили из горящего дома двух жильцов
25.03.2026 в 11:01
В Этномузее в Улан-Удэ родился рыжий пони
25.03.2026 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Носочный Робин Гуд
Не все герои носят плащи
25.03.2026 в 13:00
«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»
25.03.2026 в 12:39
В Улан-Удэ «откачали» Зеленхоз
Коммунальщики заявили, что талая вода постепенно уходит
25.03.2026 в 11:58
В Улан-Удэ обеспечат подъезд к школе № 48
В этом году отремонтируют дорогу по улице Менжинского
25.03.2026 в 11:15
