Общество 25.03.2026 в 12:54
В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки
Ребенок забыл гаджет в прикассовой зоне
Текст: Карина Перова
В поселке Каменск Кабанского района Бурятии жительница Иркутска прикарманила телефон, забытый в магазине 10-летним ребенком. Девочка оставила гаджет в прикассовой зоне. В полицию с заявлением о краже обратилась ее мама.
Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое позарилась 48-летняя, ранее не судимая иркутянка. Женщину задержали.
Она заявила, что зашла в магазин погреться и, увидев лежащий на прилавке телефон, решила присвоить его. Полицейские вернули мобильник девочке.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.