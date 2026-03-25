В Бурятии иркутянка прикарманила в магазине телефон 10-летней девочки

В поселке Каменск Кабанского района Бурятии жительница Иркутска прикарманила телефон, забытый в магазине 10-летним ребенком. Девочка оставила гаджет в прикассовой зоне. В полицию с заявлением о краже обратилась ее мама.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое позарилась 48-летняя, ранее не судимая иркутянка. Женщину задержали.

Она заявила, что зашла в магазин погреться и, увидев лежащий на прилавке телефон, решила присвоить его. Полицейские вернули мобильник девочке.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.