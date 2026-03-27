Зурхай на пятницу, 27 марта

Благоприятно: для людей года Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, отправляться в путь, заниматься куплей и продажей, государственными делами.



Неблагоприятно: для людей года Тигра и Зайца; полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), жениться, торговать, совершать похоронный обряд, поминать и совершать подношения для умершего, праздновать.



Стрижка волос: к маленьким болезням.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг.



