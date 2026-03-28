Зурхай на субботу, 28 марта

Благой день Гуру Падмасамбхавы



Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин людям года Тигра, Лошади и Собаки, возводить дуган и другие объекты почитания, а также проводить подношения, связанные с государственными делами.



Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; проводить празднества, собрания и важные встречи, торговать, создавать семью и строить дом.



Стрижка волос: к процветанию, счастью.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.



