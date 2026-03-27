Общество 27.03.2026 в 09:08

Владимир Павлов Ульяна Фирсовада амаршалгын телеграмма эльгээбэ

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено Хуралом Бурятии
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов дайшалхы самбогоор Россиин чемпионка Ульяна Фирсовада, мүн тэрэнэй hоригшо Жаргал Жигжитовта амаршалгын телеграмма эльгээбэ. Россиин түрүү hуури эзэлхын мүрысөөндэ нютагаймнай басаган ялас гэмэ амжалта туйлаhан тухай hануулая.  

Мартын 21-дэ Серпухов хотодо эхэнэрнүүдэй дунда дайшалхы самбогоор мүрысөөн үнгэрhэн байна. Яруунын аймагhаа гарбалтай Ульяна Фирсова өөрынгөө шанга хүсэ шадал харуулжа, тамиршадай дунда эрхимлээ. 

Владимир Павлов Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө Ульяные амаршалхадаа, алтан медаль абаhан баяр хадаа, саашадаа бүри олон илалта туйлахын тэмдэг болоно гээд хэлэhэн байна. Бэеын элүүр энхые, тамирай талаар бүри олон үндэр амжалтануудые туйлахыень Владимир Павлов хүсэhэн байна. 

Мүн тиихэдэ мүн тэрэнэй hоригшо Жаргал Жигжитовта баярай баясхалангаа Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ мэдүүлээ. 
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
