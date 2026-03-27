Школьницу из Улан-Удэ обманул «продавец» вещей из Китая

За минувшие сутки доверчивые жители Бурятии «подарили» мошенникам почти 200 тысяч рублей. Аферисты орудовали через мессенджеры и соцсети, используя фейковые розыгрыши, акции и объявления о продаже товаров.

Так, 20-летний житель Улан-Удэ «клюнул» на «выигрыш» – скидку 90% на смартфон. Сообщение пришло в одном из чатов. Юноше требовалось оплатить лишь 10% стоимости. Предложение его заинтересовало, и он перевёл на указанную банковскую карту 25 700 рублей. После жулики начали требовать деньги за дополнительные услуги. Только в этот момент молодой человек понял, что его развели.

А 33-летняя улан-удэнка лишилась 80 тысяч рублей, пытаясь купить двигатель для автомобиля. На липовое объявление она наткнулась в мессенджере. «Продавец» потребовал полную предоплату перед отправкой товара через службу доставки. После перевода средств он перестал выходить на связь.

«Потерпевшая ранее присутствовала на профилактических мероприятиях в своей организации и была знакома с типичными схемами обмана», - подчеркнули в МВД по Бурятии.

38-летний житель столицы Бурятии сообщил, что злоумышленники обманули его 15-летнюю дочь. Школьницу обвел вокруг пальца «продавец» вещей из Китая. Она нашла канал в мессенджере и перевела «торговцу» более 7 тысяч рублей. Затем последовало требование доплатить 1 987 рублей за доставку.

«Отказавшись от повторного перевода, девушка потеряла связь с собеседником. Несмотря на то, что она ранее была знакома с информацией о мошенничестве, это не уберегло её от обмана», - заключили в полиции региона.