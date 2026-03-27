Общество 27.03.2026 в 09:42

На Ольхоне стартует масштабная реконструкция автодороги

Дорожные работы охватят участок протяженностью 28,7 км
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области заключила контракт с ООО «Сибна» на реконструкцию самого протяженного участка автодороги на острове Ольхон — от паромной переправы до поселка Хужир. Проект реализуется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», а его стоимость составляет более 6,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщил губернатор иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.

Дорожные работы охватят участок протяженностью 28,7 км. Планируется устройство современного земляного полотна, строительство 10 пересечений и примыканий, укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство двух смотровых площадок с беседками и туалетами в национальном бурятском стиле, двух автобусных остановок, освещения и велосипедной дорожки. Новая дорога позволит двигаться со скоростью до 80 км/ч.

Особое внимание уделяется экологическим требованиям — трассу максимально совмещают с существующей дорогой, чтобы сохранить уникальную природу и объекты культурного значения. Будет установлена замкнутая система ливневой канализации с современными очистными сооружениями, а очищенную воду будут организованно вывозить с острова.

Помимо этого, в 2026 году завершатся капитальные ремонты участков дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, в том числе подъезда к Хужиру и внутри самого поселка.

«Поручение привести в нормативное состояние дорогу на острове Ольхоне нам дал президент Владимир Владимирович Путин и мы последовательно его выполняем», - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Между тем в социальных сетях Иркутской области многие пользователи были поражены тем, что для начала масштабного решения этой застарелой проблемы понадобилось личное указание главы государства. Самостоятельно справиться с ремонтом дороги на Ольхон богатейшая область, видимо, не могла.
Теги
ольхон

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru