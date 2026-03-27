На Ольхоне стартует масштабная реконструкция автодороги

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области заключила контракт с ООО «Сибна» на реконструкцию самого протяженного участка автодороги на острове Ольхон — от паромной переправы до поселка Хужир. Проект реализуется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», а его стоимость составляет более 6,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщил губернатор иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале.Дорожные работы охватят участок протяженностью 28,7 км. Планируется устройство современного земляного полотна, строительство 10 пересечений и примыканий, укладка асфальтобетонного покрытия, обустройство двух смотровых площадок с беседками и туалетами в национальном бурятском стиле, двух автобусных остановок, освещения и велосипедной дорожки. Новая дорога позволит двигаться со скоростью до 80 км/ч.Особое внимание уделяется экологическим требованиям — трассу максимально совмещают с существующей дорогой, чтобы сохранить уникальную природу и объекты культурного значения. Будет установлена замкнутая система ливневой канализации с современными очистными сооружениями, а очищенную воду будут организованно вывозить с острова.Помимо этого, в 2026 году завершатся капитальные ремонты участков дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, в том числе подъезда к Хужиру и внутри самого поселка.«Поручение привести в нормативное состояние дорогу на острове Ольхоне нам дал президент Владимир Владимирович Путин и мы последовательно его выполняем», - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Между тем в социальных сетях Иркутской области многие пользователи были поражены тем, что для начала масштабного решения этой застарелой проблемы понадобилось личное указание главы государства. Самостоятельно справиться с ремонтом дороги на Ольхон богатейшая область, видимо, не могла.