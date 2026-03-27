27.03.2026

С 1 апреля банковские платежи пропишут по-новому

Теперь придётся указывать на какие цели отправляются деньги и кому
Текст: Иван Иванов
С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения в правила перевода денежных средств, которые носит чисто технический характер. Об этом заявила «РИА Новости» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. Она отметила, что поправки направлены на усовершенствование национальной платежной системы и приведение её в соответствие с международными стандартами. 

В соответствии с новыми правилами, в реквизитах «плательщика» необходимо будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физические лица — полностью прописывать фамилию, имя и отчество. Также индивидуальные предприниматели должны будут указывать свои имя и правовой статус.

В конце февраля председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила о готовности регулятора пойти навстречу и увеличить лимит по количеству карт в одном банке с пяти до десяти, при этом общее число карт по всем банкам оставить ограниченным - 20 штук. Поддержку этой идеи выразили и в Госдуме, где председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил это тем, что многие граждане обслуживаются в одном банке вместе со своей семьей, и увеличения лимита поможет избежать необходимости обращаться в другие банки. Эти изменения и прочие нововведения попадают под новые финансовые регулировки и направлены по замыслу организаторов новшеств на «повышение удобства и безопасности операций для граждан и бизнеса в стране». 

Сообщается, что изменения направлены на контроль за движением бюджетных средств и идентификацию плательщиков, а не на мониторинг личных переводов граждан (например, перевод другу или родственнику).
