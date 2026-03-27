Долгожительница из Улан-Удэ отпраздновала 102-й день рождения

Вчера, 26 марта, в Улан-Удэ свой 102-й день рождения отмечала труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Клавдия Алексеевна Клочихина.

Долгожительница родилась в селе Посольск Кабанского района. Она рано осталась без родителей, поэтому ее воспитывал старший брат. В суровые военные годы трудилась в колхозе имени Ворошилова в селе Шартыкей, внося свой вклад в общую Победу.

В 1946 году встретила свою судьбу – фронтовика Бориса Клочихина – и стала частью большой казачьей семьи в селе Желтура. Супруг прошел войну командиром взвода противотанковых ружей 321-й стрелковой дивизии 74-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта, был удостоен ордена Красной Звезды, медалей «За отвагу» и «За победу над Германией».

В мирное время Клавдия Алексеевна работала санитаркой, завхозом, счетоводом Желтуринской сельской школы, продавцом сельпо. Вместе с мужем принимала активное участие в создании и становлении Желтуринского казачьего хора, выступая в его основном составе.

«Супруги Клочихины воспитали пятерых детей – двух дочерей и троих сыновей. После трагической гибели сестры взяли на воспитание её детей, проявив истинное милосердие и силу духа», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.