Общество 27.03.2026 в 10:55

В нацпарке Бурятии поймали двух нарушителей с ружьями

Задержанные заявили, что защищали табун от волков
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Тункинский национальный парк

В Бурятии госинспекторы оперативной группы Тункинского национального парка 25 марта в четыре часа утра задержали в Зун-Муринском инспекторском участке двух нарушителей.

У мужчин было при себе огнестрельное оружие без разрешительных документов. Задержанные заявили, что использовали ружья для защиты своего табуна от волков. На них составили протокол об административном правонарушении (по статье 8.39 Кодекса РФ).

«Национальный парк «Тункинский» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Незаконный браконьерский вид любого промысла запрещен и преследуется по закону. Предусмотрена административная и уголовная ответственность», - напомнили специалисты.

Теги
нацпарк нарушение

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru