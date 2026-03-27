В нацпарке Бурятии поймали двух нарушителей с ружьями

В Бурятии госинспекторы оперативной группы Тункинского национального парка 25 марта в четыре часа утра задержали в Зун-Муринском инспекторском участке двух нарушителей.

У мужчин было при себе огнестрельное оружие без разрешительных документов. Задержанные заявили, что использовали ружья для защиты своего табуна от волков. На них составили протокол об административном правонарушении (по статье 8.39 Кодекса РФ).

«Национальный парк «Тункинский» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Незаконный браконьерский вид любого промысла запрещен и преследуется по закону. Предусмотрена административная и уголовная ответственность», - напомнили специалисты.