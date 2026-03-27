Общество 27.03.2026 в 11:16

Врач из Улан-Удэ совмещает урологию и десерты

Выпечкой в свободное время занимается Татьяна Синицына
Текст: Карина Перова
Фото: РКБ имени Семашко

В Республиканской больнице в Улан-Удэ состоялся конкурс красоты и талантов «Весна – 2026». Победительницей стала врач-уролог Татьяна Синицына. Кроме своей основной работы в отделении, она внедряет нейроурологию – новое для региона направление, изучающее расстройства мочеиспускания и методы их диагностики и коррекции. Также специалист углубленно изучает хроническую тазовую боль и урогинекологию.

«Ко мне приходят пациенты, которых долго и безуспешно лечили. Часто – женщины. Им неудобно, страшно, стыдно. Я считаю, что делить организм на мужской и женский в моей специальности бессмысленно. Есть проблема – ее нужно решать. Частой причиной нарушения мочеиспускания или хронической тазовой боли является наша повседневная жизнь: неправильная поза, долгая работа за компьютером. Это не видно при инструментальных обследованиях, но чувствуется руками, поэтому иногда я провожу диагностику мышц тазового дна и нахожу триггерные точки, - отметила Татьяна.

Врач не только назначает лечение, но и учит пациентов заново чувствовать свое тело. В этом урологу помогают пилатес и миофасциальный релиз.

В свободное от работы время девушка печет десерты. Это хобби позволяет ей отдыхать, переключаться и получать удовольствие. Также Татьяна коллекционирует старую медицинскую литературу, в том числе книги конца XIX века. Ей интересно смотреть, что изменилось за столько лет: какие неизлечимые раньше болезни сегодня можно корректировать амбулаторно, и какие методы лечения остаются актуальными.

«Моя семья и друзья до сих пор не понимают, почему нельзя работать с 8:00 до 17:00 часов, но уже свыклись с «нестабильным графиком» и не теряют меня, когда я на очередном дежурстве, а главное, начали отличать урологию от нефрологии», - заключила Татьяна Синицына.

Ранее «Номер один» писал о сотруднице УФССП по Бурятии Саяне Дамбиевой, которая создает украшения своими руками: серьги, колье и др.


