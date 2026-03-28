Жители Бурятии ведутся на чудеса интернет-селекции

Садоводы, как выясняется, питают какую-то странную тягу к чернильному цвету. Видя спрос, мошеннический рынок предлагает еще и семена «апофеоза селекционного безумия» - синего арбуза. Чтобы доверчивая публика совсем потеряла ориентиры в реальности, им до кучи подсовывают гибриды, существующие только в головах маркетологов: вишневую смородину и легендарные бананасы. В продаже также встречаются яблоки с золотой мякотью, смородина в форме сердечек, радужная кукуруза и прочий пищевой сюрреализм.





Желание вырастить клубнику со вкусом бекона или радужную кукурузу обходится дачникам не только потерей денег и времени, но и утратой доверия к порядочным продавцам. Пока настоящие селекционеры выводят новые сорта, мошенники при помощи нейросетей создают несуществующие чудеса агрономии, наживаясь на доверчивости пенсионеров. Как цифровые технологии превратились в инструмент обмана садоводов и почему маркетплейсы не могут остановить волну фейков, расскажет «Номер один».Для современных аферистов фотошоп – это вчерашний день. Теперь в арсенале мошенников есть мощные нейросети, которые генерируют сочные, гиперреалистичные, а главное, привлекающие внимание несуществующие растения. Покупателям продают агрономические чудеса практически всех форм и оттенков.Первым в этом параде фантастических предложений стоит чудо-растение, объединившее в себе два популярных ягодных вкуса - малино-клубничное дерево.«Ягоды аромелия употребляют в свежем виде, а также используют для приготовления варенья, джемов, компотов, соков и других заготовок. Они богаты витаминами и микроэлементами, оказывают благоприятное воздействие на организм», - уверяет продавец семян ягодного Франкенштейна.Примечательно, что пустые обещания по поводу выращивания гипотетических плодов покупатели оценили довольно-таки хорошо. Отзывы пестрят пятью звездами. Лишь один человек пробился сквозь паутину обмана, вот только его претензия носит скорее экзистенциальную направленность: «На рисунке красивый саженец малино-клубничного дерева, а прислали кривую тонкую палку за немалые деньги. Вроде живая, но работаете вы без любви, а без нее результата не будет».Аромелия хотя бы сохраняет биологическое подобие ягоды, а вот следующий хит продаж напрочь игнорирует законы природы. Встречайте: представитель нейроэкзотики - ампельная клубника-ежевика. В народе ее ласково величают «синяя птица», «голубой залив» или пафосно - «сочный бархат». Нейросеть, видимо, перепутала референсы с инопланетными пейзажами, выдав ягоды такого ядовито-синего цвета, что позавидовал бы даже аватар Джеймса Кэмерона.«Благодаря современной селекции теперь ценители этого прекрасного плода могут выращивать особую клубнику и собирать урожай в любое время года, - отмечает продавец. - Заказывайте сейчас и не упустите возможность вырастить у себя свою мечту».«Мечта», судя по многочисленным картинкам, заключается в том, чтобы шокировать соседей до нервного тика.Почему же ассортимент «виртуальных питомников» так часто завязан на ягодах? Все просто – это самый хлебный сегмент. Если речь заходит о них, то фантазию искусственного интеллекта уже сложно остановить. Нейросети, словно заправские пластические хирурги, навешивают на плоды неоновое свечение, припудривают золотой пыльцой и увеличивают размеры плодов до неприличных масштабов. Для неподготовленного человека, который последний раз открывал учебник ботаники в школе, такая картинка выглядит не как фейк, а как селекционный прорыв.Впрочем, было бы ошибкой думать, что этот цирк выступает только на российских маркетплейсах. Зарубежные коллеги тоже не отстают. Там вовсю продают семена цветов с идеально симметричными бутонами, неоновой подсветкой и светящимися в темноте листьями.Но даже на фоне всей этой глобальной вакханалии есть абсолютный чемпион. Джекпот нейроабсурда, который нашему изданию довелось встретить - цветы в форме котиков (мордочки котят, растущие на тоненьких стеблях).Отклик бешеный, мошенники бьют точно в яблочко. Их целевая аудитория - пенсионеры. Выбор этот отнюдь не случайный, а выверенный до мелочей. Психологическая атака ведется сразу по трем фронтам, каждый удар просчитан.- Во-первых, людьми движет жажда агроэксклюзива. Дачники по своей природе немножко Колумбы. Им жизненно необходимо однажды открыть свой личный американский континент. Вырастить то, от чего у соседки отвиснет челюсть, а за забором начнут собираться толпы завистников. Продавцы «синих арбузов» и «малино-клубничных деревьев» играют именно на этом тщеславии, - объясняет улан-удэнский психолог Анастасия Степанова. - Второй фактор, конечно же, эффект дешевой игрушки. Волшебные семена стоят копейки: 100 - 300 рублей. В головах жертв срабатывает роковая логическая западня: если им попался муляж - не обеднеют. На этом самообмане и построен конвейер по продаже корявых палок и пустых пакетиков. Аферисты прекрасно знают: когда цена ниже порога критичности, мозг отключается напрочь».Иначе говоря, обыватели платят не за результат, а за право помечтать. Вдруг прорастет?И, наконец, третий нокдаун - цифровая наивность. Для старшего поколения, которое помнит, как «заряжали воду у голубого экрана телевизора», сгенерированная нейросетью картинка – это просто «очень хороший фотоаппарат». А то, что эти «фотоаппараты» умеют рисовать бананасы и котов на стеблях, для них остается за гранью понимания.Вот вам и идеальный шторм: желание выделиться, иллюзия безболезненной траты и полная слепота перед технологиями обмана. Мошенникам даже не нужно быть гениальными психологами, достаточно просто не иметь совести.Однако самый злой гений этой схемы кроется в отсроченном разочаровании. Селекционные аферисты заложили в свою схему практически идеальный таймер. Жертва распаковывает посылку, вздыхает, сажает в землю кривой прутик или крошечные семена и… ждет. Неделю, вторую, месяц. Вместо фантастического гибрида на грядке гордо торчит родная, до боли знакомая малина (ту самую соседка даром раздает). Коли повезет еще меньше - выползет борщевик, готовый сожрать не только сарай, но и все иллюзии о доверии к человечеству.К этому моменту продавец-однодневка уже совершает акт гениальной телепортации: аккаунт удален, магазин испарился, деньги ушли в страну, где не водятся даже одуванчики.Вся надежда - на отзывы, где такие же «счастливчики», пока хоть и редко, но уже начинают делиться урожаем разочарований.В то время как обманутые дачники остаются один на один с кривыми палками, крупнейшие российские маркетплейсы наконец-то заметили, что у них на витринах расцвели сады Содома. Под давлением жалоб площадки отчитались о борьбе с нейрофейками. На деле же «сорняки выдирают, но они растут быстрее, чем их успевают полоть».Ситуацию осложняет еще и то, что у «агроволшебников» зачастую практически идеальный рейтинг. Его обеспечивают километровые простыни восторженных отзывов.Но если маркетплейсы пока лишь учатся отличать сгенерированные картинки от реальности, то правоохранители и юристы уже наточили когти. Эксперты уверены: продажа виртуальных растений под видом селекционных прорывов - это не просто этическое безобразие, а вполне себе уголовно наказуемая история.- Подобного рода случаи представляют собой грубейшие нарушения прав потребителей на достоверную информацию. Гражданско-правовые санкции и возмещение убытков – это минимум, который светит обманщикам. Но куда интереснее статья - «мошенничество». Если удастся доказать, что продавец с самого начала не собирался поставлять товар, а лишь рисовал дивные картинки нейросетью, то разговор пойдет совсем другой, - рассказал о последствиях для зачинщиков назревшей проблемы улан-удэнский юрист Александр Смирнов.Причем даже если мошенник вдруг проснется с совестью и вернет деньги, это не отменяет уголовной ответственности.- Да, если он полностью признает вину, возместит ущерб и будет активно сотрудничать со следствием, суд может смилостивиться и назначить наказание помягче. Но, как показывает практика, «волшебники» из интернет-магазинов обычно не спешат с покаянием - они просто испаряются, оставляя после себя пустые конверты и удаленные аккаунты, - добавил юрист.Россельхознадзор, пока законники спорят между собой о квалификации подсудных дел, уже вовсю подсчитывает масштаб бедствия. Только за прошлый год ведомство выявило несколько тысяч наименований семян, которые вообще не имели права появляться на интернет-витринах. Цифры говорят сами за себя: борьба с нейрофейками только начинается, а ее первые результаты проигрывают скорости генерации селекционных чудес.Фото: сгенерированы ИИ