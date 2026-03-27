Улан-удэнец больше года не может подключиться к интернету из-за тополя

Житель Улан-Удэ не может подключиться к интернету из-за тополя. Разросшиеся ветви мешают провести кабель, рассказали в региональном отделении ОНФ.

Алексей Ефимов живет в частном доме по улице Бограда. Мужчина подает заявки на подключение уже больше года, но операторы отказывают из-за могучего дерева.

Рядом с этим тополем расположился еще один – тоже высокий. По словам горожанина, ветви соприкасаются с линией электропередач, и во время дождей искрят, вызывают короткие замыкания.

«С просьбой провести обрезку тополя он обращался к городским властям, в лесничество. Там ему предложили сделать обрезку за свой счет. Чтобы помочь горожанину с проблемой, мы обратились в лесничество и «Россети», - прокомментировали общественники.