Байкал на замок

Инициатива федеральных законодателей об ужесточении штрафов за выезд на лед вне оборудованных переправ, обсуждаемая в эти дни на портале независимой экспертизы, грозит обернуться для туристической отрасли Бурятии настоящей катастрофой. С одной стороны, трагическая гибель восьми китайских туристов на Ольхоне требует реакции. С другой - полный запрет зимних поездок по льду Байкала рискует уничтожить то немногое, что делает республику круглогодичным туристическим центром, и поставит под удар многомиллиардные инвестиции в особую экономическую зону «Байкальская гавань».Поводом для ужесточения правил послужила трагедия, случившаяся в феврале 2026 года на льду Байкала у острова Ольхон. Тогда под лед провалился УАЗ с группой китайских туристов. Погибли восемь человек. Водитель, называвший себя «шаманом», допустил фатальные ошибки: не высадил пассажиров перед опасным участком, не открыл двери на случай провала, не провел инструктаж.Спустя месяц вице-спикер Госдумы Наталья Абрамченко предложила ввести строгий запрет на выезд на ледяные участки без официальных разрешений по всей России. А вслед за этим на портале независимой экспертизы появился законопроект о многократном увеличении штрафов: для граждан - до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических - от 10 до 50 тыс. рублей.Как отмечает заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов, «дьявол кроется в деталях». Главная проблема - неоднозначность трактовки термина «транспортные средства». Эта нечеткость уже приводила к абсурдным ситуациям, например, к отмене забегов русских конных троек. Теперь под удар может попасть и туристический бизнес.В 2025 году республику посетили почти 700 тыс. туристов, а вклад туризма в экономику региона достиг 3,7% ВРП. Конечно, доля зимних путешествий в этом объеме пока еще крайне мала. Но власти Бурятии регулярно говорят, что одной из главных целей развития туризма в республике остается его круглогодичность.Этому может помочь уже раскрученный бренд зимнего Байкала. Люди приезжают посмотреть на прозрачный лед, голубые торосы, нерп, сделать знаменитые фотографии.Эксперты опасаются, что любой выезд на лед, даже если он продиктован желанием показать туристам красОты Байкала, теперь будет приравниваться к нарушению. А как быть с местными жителями, для которых лед - единственная дорога в некоторых районах? Законопроект эти вопросы пока оставляет без ответа.Также запрет может ударить по проектам, которые реализуются в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Еще в 2024 году там объявили о строительстве туристического комплекса «Грин Флоу Байкал» с термальным центром и хилинг-зонами. Проект входит в федеральную программу «5 морей и озеро Байкал» и должен принимать до 17 тыс. туристов в год. Строительство ведется с прицелом на круглогодичную загрузку.Но если зимой туристам нечего будет делать на льду, загрузка этих объектов останется под вопросом. А значит инвесторы, вложившиеся в «Грин Флоу», «Чудо Байкал», «Космос Отель Байкал» и другие проекты, могут пересмотреть свои планы. Эти проекты и так реализуются медленно: процесс затягивается, соглашения пересматриваются, подрядчики меняются. Новые ограничения станут еще одним ударом по и без того непростой инвестиционной истории «Гавани».Ужесточение правил совпало с другой важной тенденцией. В 2026 году Россия и Китай отменили визы на взаимной основе. Туроператоры ожидают взрывного роста числа гостей из Поднебесной - по прогнозам, минимум на 30%. Китайские туристы известны своей высокой покупательной способностью, и Бурятия рассчитывала на серьезный приток валютной выручки.Однако именно поведение китайских туристов, по неофициальным данным, стало одной из причин ужесточения контроля. Как говорят участники рынка, «китайские туристы слишком много гадят на лед». Речь не только о мусоре, но и о небрежном отношении к священному озеру. Видео с SHAMAN, облизывающим байкальский лед, вызвало волну возмущения, но китайские туристы, увы, тоже не всегда ведут себя уважительно.Вопрос упирается в экологию. Региональный оператор «ЭкоАльянс» еще в октябре 2025 года отчитывался о рекордных объемах мусора, вывезенного с побережий Байкала. За один сезон - 22 820 кубометров. Это 20 тыс. переполненных евроконтейнеров. И это только то, что удалось собрать. Сколько осталось на дне, на льду, в лесу - неизвестно.И здесь снова встает вопрос баланса интересов. С одной стороны, Байкал нужно защищать. И мусор, оставляемый туристами - серьезная проблема. Но запретительные меры не панацея. Опыт прошлых лет показывает, что штрафы сами по себе мало кого останавливают. А полный запрет выезда на лед – это крайность, которая ударит не столько по нарушителям, сколько по законопослушному бизнесу и местным жителям.В Госдуме, судя по всему, в очередной раз столкнулись две позиции. Первая - экологическая, требующая ужесточить правила любой ценой. Вторая - региональная, отстаивающая развитие территорий, экономический рост и качество жизни местного населения. И та, и другая позиции имеют право на существование.Найти компромисс можно. Например, попытаться вместо тотального запрета создать четкую систему регулирования, которая бы минимизировала ущерб от туристов, при этом не накладывая ограничений на развитие туристической отрасли.Зимний Байкал должен быть доступен, но безопасно, чисто и цивилизованно. И найти эту золотую середину - задача не только для Госдумы, но и для республиканских властей, которым придется отстаивать интересы своего бизнеса перед федеральным центром.