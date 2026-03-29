Жалость как приговор

Очередной «акт милосердия» обернулся для детеныша байкальской нерпы потерей свободы. 16 марта жители поселка Солзан Иркутской области отбили белька от ворон и, не дождавшись матери, отвезли его за 150 километров в нерпинарий. Однако то, что обывателю кажется героическим спасением, ученые называют экологическим преступлением. Вмешательство человека в естественный природный отбор на Байкале наносит популяции эндемика непоправимый ущерб, а «спасенные» животные навсегда лишаются шанса вернуться в дикую природу.Для обывателей история, произошедшая 16 марта, выглядит трогательно лишь на первый взгляд. Местные жители, обнаружив на льду одинокого детеныша нерпы белька, решили, что спасают его от гибели. Малыша поместили в коробку и перевезли в Иркутск, а затем передали в нерпинарий в Листвянке. Во многих СМИ эта ситуация часто преподносится как чудо, однако ученые Байкала называют такие действия не иначе как грубым вторжением в хрупкий природный механизм.Кандидат биологических наук, доцент географического факультета ИГУ Алина Стом объясняет: то, что кажется людям трагедией - одинокий белек на льду, с точки зрения биологии является абсолютной нормой.- Найти логово малыша невозможно. Пока вы будете стоять рядом с ним, мать не придет. Человеческий запах, оставшийся на бельке, может сбить нерпу с толку, и она не примет его обратно, обрекая детеныша на голодную смерть, - предупреждает ученый.Более того, любой контакт с человеком для детеныша – это колоссальный стресс. В период вскармливания бельки тратят все калории на рост, чтобы за 2 - 2,5 месяца набрать вес почти в десять раз, достигнув 25 кг. Жирность молока нерпы достигает 60% именно для обеспечения этого взрывного роста. Вмешательство заставляет животное тратить драгоценную энергию на попытки убежать, крики и учащенное дыхание, что в большинстве случаев приводит к истощению и гибели.Многие задаются вопросом: почему нельзя просто забрать ослабленного детеныша, выходить и отпустить? Ответ биологов категоричен: выпустить детеныша после спасения невозможно принципиально.Во-первых, на Байкале не существует специализированных питомников, где бельков учат самостоятельно охотиться на рыбу. А без этого навыка выживание в дикой природе невозможно. Во-вторых, только мать может научить нерпенка жизни подо льдом. Ни один, даже самый заботливый человек не способен заменить родительское воспитание этому животному.- Теперь белек навсегда останется артистом, - констатирует Алина Стом. -Байкальская нерпа - один из трех пресноводных видов тюленей в мире. Она не встречается больше нигде на планете, и ученые до сих пор спорят, как этот морской зверь попал в глубину континента.Как уже было сказано, жирность молока байкальской нерпы достигает 60% (для сравнения: у коровы - около 3 - 5%). Благодаря этому белек удваивает свой вес всего за несколько недель. Выкормить такого малыша искусственными смесями практически невозможно, что и делает частную «помощь» людей не просто бесполезной, а смертельно опасной для детеныша.Максимальная продолжительность жизни нерпы составляет 56 лет. Это одно из немногих водных млекопитающих, которые строят логовище на льду для своего потомства.Большую часть жизни нерпа проводит в воде - в абсолютной темноте, холоде и одиночестве. Все ее морфо-анатомические особенности направлены на то, чтобы подолгу находиться в воде без воздуха.Кстати, вопреки распространенному мифу, нерпа - животное не стадное, а одиночное. Их скопления на камнях летом - вынужденная мера, а не социальная жизнь. И милые кадры, когда она якобы чешет спинку другой нерпе, это всего лишь попытка держать дистанцию. У них нет иерархии, а значит, нет вражды и споров за места на лежбище.Нерпа всегда устраивает залежки там, где красиво. Они от природы эстеты. И именно из-за этого подвергаются антропогенному воздействию. Оно проявляется в различных формах, включая загрязнение воды и воздуха, браконьерство, неконтролируемый туризм и изменение климата. Эти факторы негативно влияют на численность и здоровье популяции эндемика, а также на среду ее обитания.В неволе нерпы демонстрируют удивительный интеллект. Как отметил директор нерпинария Евгений Баранов, животные, оставшиеся в аквариумах, окружены игрушками, вниманием тренеров и медицинским обслуживанием. Однако это «курорт» со стеклянными стенами, из которого нет выхода. Обратной дороги в Байкал у них нет.- Выпускать их крайне рискованно, и было бы неправильно, пока у нас не будет данных, что они могут выжить подо льдом. Это все равно что отправлять их на гибель, - пояснил он.Детеныши байкальской нерпы рождаются в период с конца февраля до середины апреля, то есть прямо сейчас. Первое время они живут в специальных снежных укрытиях, называемых логовищами, которые мама-нерпа устраивает в торосистых участках льда. Там есть входы-продухи к воде и надежная «крыша» из снега, защищающая малыша от ветра и хищников.Напомним, что бельками на Байкале называют новорожденных детенышей нерпы. Они появляются на свет в густом белом мехе защитного (маскировочного) окраса, который позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через полторы-две недели жизни у нерпенка начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.Такие домики устроены настолько хорошо, что человек может проехать по льду совсем рядом и даже не заметить, что под снегом живет маленький нерпенок. Именно поэтому, если белька все-таки видно на поверхности – это тревожный сигнал. Чаще всего он означает, что логовище разрушилось: например, из-за ветра, оттепели или давления льда. В этот момент малыш становится уязвимым.Несмотря на то, что детеныши нерпы иногда действительно становятся жертвами ворон или хищников на льду, ученые призывают не играть роль «добрых самаритян». Как это ни цинично звучит для неподготовленного человека, хищники выполняют важнейшую функцию селекционеров: они добывают ослабленных или больных особей.– Это оздоравливает популяцию: убирает носителей болезней и слабых генов, регулирует численность и не дает популяции разрастаться, чтобы не приводить к голоду и массовой гибели. Людям может быть жалко детеныша, но с точки зрения экосистемы озера Байкал это нормальный, рабочий процесс. Вмешиваться в него, чтобы «спасти», значит нарушать естественный ход вещей, - объясняет ученый.Природоохранные организации утверждают: к детенышам тюленей нельзя приближаться в принципе. Однако исключение существует, но касается оно не байкальской нерпы. Спасать можно детенышей балтийской нерпы, популяция которых в российской части Финского залива насчитывает всего около 200 особей. Там каждый спасенный малыш - это реальный вклад в сохранение подвида.На Байкале же, где популяция нерпы стабильна и многочисленна, такое вмешательство оборачивается лишь неоправданным стрессом для животного и его пожизненным заключением в неволе.Главное правило для туристов и местных жителей простое: если вы увидели белька на льду Байкала, пройдите мимо. Не приближайтесь, не гладьте и тем более не забирайте его. Мать обязательно вернется за ним. Только так у детеныша есть шанс вырасти свободным, а не прожить жизнь «артистом» в стеклянном бассейне.