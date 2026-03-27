В Бурятии осудили монгола-контрабандиста, напичкавшего машину сигаретами

В Тункинском районе Бурятии вынесли приговор жителю Монголии. Мужчину признали виновным в сокрытии от таможенного контроля 405 пачек сигарет (по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ).

Иностранец, который въезжал на территорию России, спрятал в своем автомобиле 8 100 сигарет. Так, таможенники обнаружили 30 блоков под капотом, 50 пачек россыпью – в воздушном фильтре и 55 пачек россыпью – под водительским сидением.

Монгол признался, что приобрел сигареты для последующей продажи, поэтому и превратил свое авто в тайник. Правила перемещения товаров и декларирования ему известны. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

«Суд назначил иностранцу наказание в виде административного штрафа в размере одной второй стоимости предмета административного правонарушения, т.е. в сумме 30 982 рубля 50 копеек, с конфискацией сигарет в доход государства», - говорится в материалах дела.