Один из районов в Бурятии два месяца утопал в мусоре

Жители и власти Кабанского района Бурятии пожаловались в прокуратуру на несвоевременный вывоз мусора.

Транспортировкой твердых коммунальных отходов занимается ООО «Система». Люди посетовали на то, что в январе-феврале компания работала спустя рукава. В мусоре утопали три поселения – «Бабушкинское», «Выдринское» и «Кабанское».

По постановлению прокуратуры генерального директора общества привлекли к административной ответственности. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к транспортированию отходов производства и потребления руководителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Также прокурором внесено представление гендиректору общества об устранении нарушений закона. После вмешательства надзорного органа обществом осуществлен вывоз мусора с территории поселений района», - заключили в прокуратуре региона.



