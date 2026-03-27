Общество 27.03.2026 в 13:12
Спасатели Бурятии помогли 82-летней женщине, травмировавшей ногу
Они вскрыли дверь ее квартиры и передали пенсионерку медикам
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудники БРПСС помогли 82-летней женщине. Сегодня ночью пенсионерка упала в квартире, травмировав ногу. Из-за этого она не могла открыть дверь врачам «скорой».
На место вызвали спасателей. С помощью аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь, обеспечив доступ в квартиру медикам, полиции и родственникам, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты призывают жителей быть внимательными к одиноким пожилым родственникам, соседям и знакомым. Напомним, ранее в Гусиноозерске спасатели наткнулись на труп 86-летней женщины. Пенсионерка умерла в запертой квартире.
