Спасатели Бурятии помогли 82-летней женщине, травмировавшей ногу

В Бурятии сотрудники БРПСС помогли 82-летней женщине. Сегодня ночью пенсионерка упала в квартире, травмировав ногу. Из-за этого она не могла открыть дверь врачам «скорой».

На место вызвали спасателей. С помощью аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь, обеспечив доступ в квартиру медикам, полиции и родственникам, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты призывают жителей быть внимательными к одиноким пожилым родственникам, соседям и знакомым. Напомним, ранее в Гусиноозерске спасатели наткнулись на труп 86-летней женщины. Пенсионерка умерла в запертой квартире.