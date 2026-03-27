Общество 27.03.2026 в 14:19
Бурятским туристам предложили заменить полёты в Таиланд на Вьетнам
Авиакомпании Azur Air прекращает выполнение рейсов из Иркутска на Пхукет и Паттайю
Текст: Иван Иванов
Авиационная компания Azur Air приняла решение совместно с туроператорами прекратить выполнение рейсов на популярные курорты Пхукет и Паттайя. Теперь рейсы из Иркутска в эти направления больше не выполняются. Вместо этого, в период с марта по конец апреля, авиакомпания направляет рейсы в Нячанг (Камрань) и на Фукуок.
Рейсы на Пхукет и в Паттайю были приостановлены по согласованию с туроператорами. Туристы, запланировавшие поездки в Таиланд через Azur Air, получили предложения перенаправить путёвки во Вьетнам. Компании-туроператоры, такие как Anex, FUN&SUN и «Интурист», работают с Azur Air, а крупные операторы Coral Travel и PEGAS Touristik продолжают сотрудничество с авиакомпанией «Икар», которая летает по обычному графику, сообщает портал «Ирсити.ру».
Причиной этих изменений стало то, что в середине марта Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня 2026 года после проведения проверки технического состояния самолётов. В результате авиакомпания заранее начала сокращать географию полетов. В то же время, сегодня, когда многие авиакомпании вынуждены пересматривать цены на билеты из-за дорогого керосина, Azur Air на некоторых направлениях, где она еще летает, удивила рынок снижением тарифов на билеты в Юго-Восточную Азию, где цена включает багаж — редкое предложение в текущих условиях.
Туристы из Бурятии также столкнулись с необходимостью переоформлять туры с Таиланда на Вьетнам. Один из менеджеров по туризму отметил: «Многие наши клиенты пользовались удобными рейсами этой авиакомпании при поездках из Иркутска в Таиланд, и теперь им предлагается переоформить на Вьетнам. Это не одно и то же, и хотя большинство соглашается, некоторые остаются при своём мнении и требуют деньги за путевки назад».
Таким образом, если туристы запланировали поездку, то туроператоры советуют уточнять актуальную информацию накануне вылета и внимательно следить за изменениями в бронировании.
