В Бурятии с 30 марта введут режим повышенной готовности

В Бурятии в связи с повышением пожарной опасности и паводками с 30 марта введут режим «Повышенной готовности». Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства республики Всеволод Мухин.

Как сказано в документе, руководителям органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и организаций рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева.

Напомним, в Иволгинском районе в связи с паводками ввели режим ЧС. Что касается пожаров, то первый в этом сезоне пал сухой травы зафиксировали на острове Богородском 16 марта.