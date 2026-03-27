В Бурятии с 30 марта введут режим повышенной готовности
В Бурятии в связи с повышением пожарной опасности и паводками с 30 марта введут режим «Повышенной готовности». Соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя правительства республики Всеволод Мухин.
Как сказано в документе, руководителям органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и организаций рекомендовано обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Контроль за исполнением распоряжения возложили на зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева.
Напомним, в Иволгинском районе в связи с паводками ввели режим ЧС. Что касается пожаров, то первый в этом сезоне пал сухой травы зафиксировали на острове Богородском 16 марта.