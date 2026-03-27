Общество 27.03.2026 в 15:31

В Монголии цены на мясо бьют рекорды

Стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей
Текст: Иван Иванов
В Монголии цены на мясо бьют рекорды
Фото: архив «Номер один»
В Монголии наблюдается беспрецедентный рост цен на мясо, который вызывает обеспокоенность среди населения. По данным ИА News.mn, таких высоких показателей не фиксировалось последние 4-5 лет. 

Обзор цен на крупнейшем столичном рынке «Хучит Шонхор» подтверждает тревожную тенденцию: стоимость мяса стремительно растет, вызывая недоумение и беспокойство среди населения. Цифры говорят сами за себя: Национальный статистический комитет (НСК) сообщает о среднем росте цен на мясо и мясные продукты на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этого года баранина с костями подорожала на 4,4%, а говядина и козлятина — на 2,1% каждая. Причинами роста называют зимний дефицит предложения, несмотря на большое поголовье скота в стране. 

Перекупщики отмечают, что цены на мясо на рынке «Хучит Шонхор» взлетели до такой степени, что теперь мясо стоит значительно дороже, чем прошлой осенью, когда оно продавалось примерно по 14 тысяч тугриков за килограмм. Некоторые продавцы уже начали переключаться на субпродукты из-за нерентабельности основной торговли. 

В торговых центрах цена говядины за килограмм в некоторых случаях превысила 32 тысячи тугриков, что вызывает серьезные вопросы о платежеспособности населения. Актуальные цены на рынке «Хучит Шонхор» в марте составляют: говядина — 27 000–27 500 тугриков (около 610 рублей) за килограмм, говядина с костями — 26 000, конина — 16 000–17 000, баранина — 21 500, и козлятина с костями — 18 500. 

За два месяца цены выросли заметно: говядина подорожала примерно на 2500 тугриков, а другие виды мяса — на 3000–4000 тугриков. Такое резкое увеличение цен на основной продукт питания при снижении покупательной способности населения вызывает необходимость вмешательства властей для стабилизации рынка и предотвращения социальных последствий.
