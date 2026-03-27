Суд признал незаконным выдачу кредита без ведома заемщицы

Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску жительницы региона о признании недействительным кредитного договора и применении последствий недействительности сделки. Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года неизвестный мошенник, используя персональные данные женщины, оформил в банке кредит на сумму 135 тысяч рублей. Денежные средства были зачислены на счет кредитной карты и сразу переведены на счета посторонних лиц.Истец, узнав, что на неё повешали кредит, подала иск суд и отметила, что лично не запрашивала кредит в банке, не имела возможности его оформить, не согласовывала условия кредитного договора, денежные средства, предназначенные по спорному кредиту, не получала. В кредитном договоре в оттиске электронной подписи в качестве телефона абонента указан не принадлежащий ей номер телефона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.Определением судьи Иркутского областного суда проведена дополнительная подготовка по делу к судебному разбирательству, в ходе которой предложено банку представить информацию: обращалась ли истец с заявлением о получении кредита, на каких условиях заключен кредитный договор, как информация об условиях кредитного договора, процентной ставке, сроке его заключения доведена до истца; на какой номер телефона банком направлялись СМС-сообщения в подтверждение заключения кредитного договора. Также сделан запрос к оператору сотовой связи о наличии или отсутствии переадресации телефонных звонков.Судебной коллегией по гражданским делам Иркутского областного суда было установлено, что за три дня до заключения договора в системе онлайн-банка номер телефона потерпевшей был изменен на номер, принадлежащий третьему лицу из Самарской области. Именно на этот номер пришли все СМС-сообщения с кодами подтверждения. Операции проводились в ночное время, что не характерно для обычного поведения заемщика. В итоге апелляционным определением Иркутского областного суда кредитный договор, заключенный мошенниками с использованием персональных данных истца, был признан недействительным.