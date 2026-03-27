27.03.2026 в 15:52
В Бурятии создадут смотровую площадку в местности «Утёс»
Благоустройство пройдет в селе Бичура
Текст: Карина Перова
В райцентре Бичурского района Бурятии планируют создать пешеходную тропу и смотровую площадку в местности «Утёс». Район вошел в число победителей республиканского конкурса по обустройству мест туристического показа. В целом из 21 заявки одобрили только четыре.
Упомянутое место имеет особое значение для сельчан. Именно здесь начиналась «Старая Бичура», а сегодня с высоты открывается панорама, позволяющая увидеть масштаб крупнейшего старообрядческого села России – исторического центра семейских.
«Это место станет визитной карточкой Бичуры. Здесь начинается её история, и именно отсюда открывается её настоящий масштаб», - сказала глава района Марина Савельева.
