В Бурятии создадут смотровую площадку в местности «Утёс»

В райцентре Бичурского района Бурятии планируют создать пешеходную тропу и смотровую площадку в местности «Утёс». Район вошел в число победителей республиканского конкурса по обустройству мест туристического показа. В целом из 21 заявки одобрили только четыре.

Упомянутое место имеет особое значение для сельчан. Именно здесь начиналась «Старая Бичура», а сегодня с высоты открывается панорама, позволяющая увидеть масштаб крупнейшего старообрядческого села России – исторического центра семейских.

«Это место станет визитной карточкой Бичуры. Здесь начинается её история, и именно отсюда открывается её настоящий масштаб», - сказала глава района Марина Савельева.