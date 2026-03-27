В пригороде Улан-Удэ подтопленными остаются 48 участков

В Бурятии накануне освободили от воды десять приусадебных участков в Эрхирике и Хойтобэе. По данным ГУ МЧС по РБ, подтопленными остаются 48 участков в Заиграевском и Иволгинском районах, а также в Улан-Удэ. Сообщается, что в жилых домах воды нет. Напомним, в Иволгинском районе действует режим ЧС.

«С применением пожарной насосной станции ПНС-110 пожарно-спасательной части №72 продолжается откачка воды с низменных участков местности. Нарастающим итогом откачено более 9360 кубометров талых вод. Для подсыпки подтопленных территорий с применением тяжелой техники муниципальных образований завезено свыше 720 тонн инертных материалов», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

В муниципальных образованиях продолжают ликвидировать последствия схода талых вод, работают комиссии по оценке ущерба. Специалисты проводят осмотр территорий, фиксируют последствия подтоплений и определяют объём необходимых восстановительных мероприятий.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется с применением беспилотных авиационных систем МЧС России.

Добавим, что с 30 марта в республике будет действовать режим повышенной готовности.