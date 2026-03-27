В Бурятии семья бойца СВО два года судилась за родовую землю

В Тарбагатайском районе наконец поставлена точка в истории, о которой «Номер один» писал еще два года назад. Тогда местная администрация построила детскую площадку на участке, принадлежавшем участнику СВО Евгению Бакунину. Земля по документам была его, но границы не определены. А чиновники, пользуясь неразберихой, выделили ее под федеральную программу «1000 дворов», потратили 2 млн рублей на качели и горки, а когда вскрылось, что участок-то частный, еще 1 млн рублей - на демонтаж. Семья бойца, который в это время находился на передовой, отбивала землю через прокуратуру, Следственный комитет и суды. Недавно Верховный суд Бурятии поставил в этой истории точку: администрацию района обязали заплатить компенсацию и моральный вред. Суд признал, что чиновники нарушили право собственности, а солдат, защищающий страну, два года не мог распоряжаться своим родовым гнездом.История началась задолго до площадки. Земельный участок в селе Большой Куналей на улице Ленина был родовым гнездом семьи Бакуниных. В 2021 году его поставили на кадастровый учет как «ранее учтенный». Это значит, что участок имел номер и площадь, но его границы не были установлены в соответствии с современными требованиями. Формально собственником числился Евгений Бакунин - приобрел землю в ноябре 2022 года по договору купли-продажи.В октябре 2020 года администрация Большекуналейского сельского поселения выпустила распоряжение о присвоении участку адреса - ул. Ленина, 120. Но сведения об этом в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) почему-то не внесли. Документ подписала глава поселения Галина Мальцева. Именно это распоряжение позже сыграло роковую роль.В июле 2022 года глава поселения Мальцева обратилась в районную администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка для муниципальных нужд. Участок, который она просила, по документам числился по тому же адресу - ул. Ленина, 120, но с другой площадью (1000 квадратных метров вместо 630) и новым кадастровым номером. Районная администрация, не проведя должной проверки, выдала постановление о предварительном согласовании, а в мае 2023 года передала этот участок в постоянное (бессрочное) пользование администрации сельского поселения.Тем временем еще 4 августа 2022 года на этом самом месте уже вовсю стояла детская игровая площадка, построенная по федеральной программе «1000 дворов». На нее потратили порядка 2 млн рублей.Евгений Бакунин в это время находился в зоне специальной военной операции. Он подписал контракт и уехал защищать страну. Его супруга Марина, оставшись дома с тремя детьми, даже не знала, что на их земле что-то строят. Участок был старый, с остатками построек и забором, возможно, именно это создавало у чиновников иллюзию, что земля ничья.Когда супруга бойца обнаружила на своей земле детскую площадку, начались долгие и мучительные разбирательства. В феврале 2024 года она обратилась в прокуратуру. Там провели проверку и направили запрос в Росреестр. Ответ оказался шокирующим: земельный участок с новым кадастровым номером сформирован и поставлен на учет из земли, которая уже находилась в частной собственности. Пересечение границ составило более 50%.Росреестр прямо указал районной администрации на нарушение порядка образования земельного участка. Но местные чиновники не спешили исправлять ошибку. Они предлагали семье Бакуниных варианты: либо взять другой участок, либо продать им этот. Женщина отказывалась.В апреле 2024 года она вновь обратилась в прокуратуру. В августе материалы проверки по факту превышения должностных полномочий главой поселения Мальцевой поступили в Следственный комитет. Однако в сентябре в возбуждении уголовного дела отказали - не нашли состава преступления.И именно в сентябре, по словам Марины, началось моральное давление. Депутат районного Совета звонил ей, уговаривал оставить землю под площадкой, потому что «детям нужнее». Как заявила женщина на суде, в ход шли оскорбления, вопросы о том, зачем семье участок, если глава семьи на войне. Но женщина стояла на своем.В октябре 2024 года площадку демонтировали. На это, по данным Общероссийского народного фронта, потратили еще около 1 млн рублей. Качели, горки и прочие сооружения вырвали «с корнем» - о вторичном их использовании речи уже не шло. Деньги, выделенные на благое дело, ушли в песок.Но семья на этом не успокоилась. Они пошли в суд. Евгений Бакунин к тому времени снова уехал в зону СВО, и все тяготы судебных разбирательств легли на его супругу и нанятого адвоката.30 октября 2025 года Тарбагатайский районный суд вынес решение: взыскать с администрации МО «Тарбагатайский район» неосновательное обогащение за пользование чужим земельным участком - 1909 рублей (это плата за 810 дней пользования, рассчитанная по кадастровой стоимости). А также компенсацию морального вреда - 100 тыс. рублей и судебные расходы. Районная администрация пыталась оспорить решение, но 16 февраля 2026 года Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.Судьи указали: факт нарушения права собственности истца подтвержден, администрация района не отрицала, что площадка стояла на участке Бакунина с августа 2022 по октябрь 2024. А то, что истец не мог самостоятельно отстаивать свои права, находясь в зоне СВО, а его супруга вынуждена была долгие месяцы обивать пороги чиновников, силовиков и судов, стало основанием для компенсации морального вреда.Юристы, комментировавшие эту историю два года назад, предупреждали: суд, скорее всего, встанет на сторону администрации, потому что у участка Бакунина не было установленных границ, а чиновники, в отличие от него, провели межевание. Но реальность оказалась сложнее. Суд принял во внимание не только формальные нарушения, но и человеческий фактор: боец, защищающий Родину, не может бегать по кадастровым инженерам. А чиновники, зная, что земля кому-то принадлежит (в селе всех знают), предпочли сделать вид, что не заметили.Теперь администрация должна заплатить. Суммы невелики - около 140 тысяч с учетом всех расходов. Но сам факт решения - это прецедент. Суд признал, что нельзя безнаказанно занимать чужую землю, даже если она не имеет четких границ. И что государственные служащие, пусть и с благими намерениями (программа «1000 дворов» действительно нужная), должны сначала проверять, кому принадлежит участок, а потом уже ставить на нем горки.