Правую полосу у Центрального рынка в Улан-Удэ всё никак не откроют

В Улан-Удэ переносится открытие правой полосы движения возле Центрального рынка по улице Балтахинова. Об этом заявили в комитете по строительству администрации города. Напомним, эту сторону дороги должны были закрыть сегодня, 27 марта.

В подрядной организации заявили, что в ходе финальных работ было выявлено повышение уровня грунтовых вод. В связи с этим требуется дополнительное укрепление основания дороги.

«Данная мера необходима, в первую очередь, для обеспечения безопасности и свободного проезда автомобилей, а также для предотвращения просадки дорожного полотна», - прокомментировали в комитете.

Специалисты добавили, что левую полосу, которую собирались перекрыть с 1 апреля, заблокируют только после открытия правой. Точная дата пока неизвестна.