Общество 29.03.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 29 марта
11-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона, особенно в совершении задуманных дел.
Неблагоприятно: для принятия обетов, учения, проведения жертвоприношения, призывания благополучия, проведения брачных мероприятий, похорон и т. д.; лучше отказаться от приглашения гостей и начала важных дел, празднеств, заключения договора с друзьями, покупки и продажи скота, меновой торговли.
Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.
Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в другие направления ничего плохого.
Фото: Номер один
Тегизурхай