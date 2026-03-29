29.03.2026

Зурхай на воскресенье, 29 марта

11-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона, особенно в совершении задуманных дел.

Неблагоприятно: для принятия обетов, учения, проведения жертвоприношения, призывания благополучия, проведения брачных мероприятий, похорон и т. д.; лучше отказаться от приглашения гостей и начала важных дел, празднеств, заключения договора с друзьями, покупки и продажи скота, меновой торговли.

Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в другие направления ничего плохого.

Фото: Номер один
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
