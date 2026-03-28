В Бурятии прошла встреча с предпринимателями сгоревшего ТЦ «Вист»

В Муйском районе Бурятии состоялась встреча с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара в торговом центре «Вист» в поселке Таксимо. Напомним, здание площадью 6 тысяч «квадратов» вспыхнуло ночью 20 марта.

С бизнесменами беседовали заместитель прокурора Муйского района Алексей Маханов, глава муниципального образования Владимир Дашиев, представители МВД и МЧС.

На встрече обсудили вопросы возмещения ущерба, обеспечения правопорядка на месте происшествия, сохранности имущества, организации безопасного доступа предпринимателей к объектам торговли, привлечения виновных к ответственности.

«По каждому из озвученных вопросов даны разъяснения действующего законодательства», - отметили в прокуратуре республики.