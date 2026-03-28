Участницы из Бурятии блеснули на всероссийской олимпиаде по китайскому языку

Учащиеся из Бурятии блеснули на заключительном этапе всероссийской олимпиады по китайскому языку. Испытания проходили с 22 по 27 марта в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Нашу республику на престижном интеллектуальном состязании достойно представили две участницы. Так, ученица 10 класса школы № 47 Улан-Удэ Юлия Козьменко стала победителем. А студентка 2 курса Бурятского республиканского хореографического колледжа Пань Яин завоевала звание призера.

За первое место участники получают 150 тысяч рублей, призеры – 50 тыс. рублей. Аналогичный размер премий предусмотрен для педагогов, подготовивших школьников.

Кроме того, диплом победителя и призера заключительного этапа ВсОШ гарантирует поступление без вступительных испытаний в любой государственный вуз РФ по профильному направлению.