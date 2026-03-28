28.03.2026 в 11:21

Участницы из Бурятии блеснули на всероссийской олимпиаде по китайскому языку

Республику представляли две девушки
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Учащиеся из Бурятии блеснули на заключительном этапе всероссийской олимпиады по китайскому языку. Испытания проходили с 22 по 27 марта в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Нашу республику на престижном интеллектуальном состязании достойно представили две участницы. Так, ученица 10 класса школы № 47 Улан-Удэ Юлия Козьменко стала победителем. А студентка 2 курса Бурятского республиканского хореографического колледжа Пань Яин завоевала звание призера.

За первое место участники получают 150 тысяч рублей, призеры – 50 тыс. рублей. Аналогичный размер премий предусмотрен для педагогов, подготовивших школьников.

Кроме того, диплом победителя и призера заключительного этапа ВсОШ гарантирует поступление без вступительных испытаний в любой государственный вуз РФ по профильному направлению.

Боец «Мичурин» из Бурятии спасает людей и котов
Участник СВО назвал найденыша Барсиком
28.03.2026 в 14:00
В Улан-Удэ утвердили план работ на 2026 год по ликвидации фенольного отстойника
Сам проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы
28.03.2026 в 13:33
Жительница Бурятии спустя 8 лет восстановила родительские права на сына
За эти годы она родила еще двоих детей
28.03.2026 в 11:59
В Бурятии прошла встреча с предпринимателями сгоревшего ТЦ «Вист»
Бизнесменам разъяснили вопросы возмещения ущерба
28.03.2026 в 10:43
