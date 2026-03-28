Жительница Бурятии спустя 8 лет восстановила родительские права на сына

Мать из Бичурского района Бурятии спустя 8 лет восстановили в родительских правах в отношении старшего сына. Все эти годы женщина навещала мальчика в социальном учреждении, звонила, поддерживала и помогала финансово. Однако вернуть право быть матерью официально не получалось.

Со временем женщина смогла полностью изменить свою жизнь: переехала, родила еще двоих детей, устроила быт. И при этом не потеряла связь с первенцем.

«В дело включились органы профилактики Бичурского и Железнодорожного районов и аппарат уполномоченного. В «ручном режиме» решали вопросы со школой, собирали характеристики, готовили документы для суда», - рассказали в администрации Бичурского района.

В феврале суд принял решение: родительские права восстановлены. Недавно мать забрала сына из центра.

Ранее «Номер один» писал о жительнице Кабанского района, которая встала на путь исправления и спустя 10 лет восстановила родительские права, воссоединившись с четырьмя детьми.