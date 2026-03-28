Боец «Мичурин» из Бурятии спасает людей и котов

Участник СВО из Баргузинского района Бурятии с позывным «Мичурин» спасает в зоне боевых действий мирных жителей и домашних животных.

Ранее мужчина вывез из разбомбленного дома на мирную территорию жительницу села Рудник с супругом. Пара прожила под обстрелами почти 4 года. А недавно боец приютил кота и назвал его Барсиком. Любимым местом питомца стали колени нового хозяина, там он чувствует себя в безопасности.

«На одной из боевых задач боец получил тяжелое ранение, несколько недель провел в реанимации, но сейчас пошел на поправку – скоро будет переведен в общую палату. Держим кулаки за скорейшее выздоровление воина!», - рассказали в региональном отделении ОНФ.