Общество 29.03.2026 в 11:04

В Бурятии возможен сход лавин

Они могут сойти на севере республики

Текст: Анастасия Величко
В республиканском управлении МЧС предупредили о возможном сходе снежных лавин на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе. Предупреждение действует с 29 марта до 8 часов утра 30 марта. Туристов и жителей призывают воздержаться от походов в горы.

Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с гор со скоростью в 20-30 метров в секунду. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.

Если же угол наклона превышает 45 градусов, это случается практически при каждом снегопаде. Кроме того, на устойчивость снежных масс влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды, землетрясение.


Фото: сгенерировано с помощью ИИ
