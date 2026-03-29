Жители Бурятии перевели мошенникам 75,8 млн рублей

Жертвами интернет-преступников с начала года стал 421 житель республики, из них 27 человек за последнюю неделю. Причиненный ущерб составил 75,8 млн рублей (+10,1 млн рублей за последнюю неделю), сообщает прокуратура Бурятии.Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 8,4 млн рублей. Напомним, жительница Бурятии потеряла почти 8,5 млн рублей, доверившись аферисту, притворившемуся сотрудником военного комиссариата, и его сообщникам. 39-летней женщине заявили, что ей положена госнаграда за погибшего родственника. Для этого якобы нужно было сверить номер страхового свидетельства. Потерпевшая продиктовала номер. Тут-то доверчивую женщину и взяли «на крючок», постепенно выманив все имевшиеся у нее деньги.