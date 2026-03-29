Общество 29.03.2026 в 11:28
Жители Бурятии перевели мошенникам 75,8 млн рублей
За неделю аферисты облапошили 27 наших земляков
Текст: Анастасия Величко
Жертвами интернет-преступников с начала года стал 421 житель республики, из них 27 человек за последнюю неделю. Причиненный ущерб составил 75,8 млн рублей (+10,1 млн рублей за последнюю неделю), сообщает прокуратура Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 8,4 млн рублей. Напомним, жительница Бурятии потеряла почти 8,5 млн рублей, доверившись аферисту, притворившемуся сотрудником военного комиссариата, и его сообщникам. 39-летней женщине заявили, что ей положена госнаграда за погибшего родственника. Для этого якобы нужно было сверить номер страхового свидетельства. Потерпевшая продиктовала номер. Тут-то доверчивую женщину и взяли «на крючок», постепенно выманив все имевшиеся у нее деньги.
Фото: архив "Номер один"
