Подросток из Бурятии сообщил Мизулиной о травле

Школьник из Бурятии прислал директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной ссылки на различные каналы с травлей в разных городах республики, где вымогают деньги за удаление постов.«По его мнению, действует единая сеть», - написала Мизулина на своих страницах в соцсетях.Подросток пишет, что в Бурятии «происходит ужас»:«Речь идёт о каналах, где массово травят подростков. Это не обычное «подслушано», а целая сеть, владельцами которой являются довольно сомнительные люди. За уборку поста требуют деньги. Имеется отдельный канал с так называемыми «сливами». Прошу обратить внимание и прекратить этот беспредел!»Екатерина Мизулина пообещала направить материалы в правоохранительные органы.В Лиге безопасного интернета появилась горячая линия на портале по приёму сообщений о создании таких каналов с травлей.«Всю информацию лучше направлять туда», - подчеркнула Мизулина.Телефон горячей линии 8 (800) 700-56-762. Можно сообщить о травле и в Лигу через страницу во «Вконтакте».Между тем, прокуратура республики уже организовала проверку по сообщениям в средствах массовой информации о нарушении прав несовершеннолетних.- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, причастных к организации такой деятельности, а также соблюдению законодательства о защите персональных данных и профилактике совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Если вы или ваш ребенок столкнулись с буллингом (травлей), вымогательством денег со стороны каналов или групп в социальных сетях вы можете обратиться на телефон дежурного прокурора 21-44-98, – сообщают в прокуратуре республики.Травля – это ситуация, когда посредством использования электронных устройств ребенок или несовершеннолетнее лицо подвергается издевательствам с целью причинения социального, психологического или даже физического вреда. Ваш ребенок может не признаваться, что подвергается травле в Интернете из опасений лишится доступа к электронным устройствам и Интернету.Что делать, если ваш ребенок подвергся травле в Интернете?* Соберите документальные доказательства травли. Целесообразно сделать скриншоты, если вы решите подать заявление в полицию.* Сообщите о факте травли администрации сайта или социальной сети, в которой это происходит. Вы также можете обратиться в Лигу безопасного Интернета по телефону или написав нам VK: 8 (800) 700-56-76, vk.com/liga.* Заблокируйте обидчика. Посоветуйте ребенку не отвечать на издевательские сообщения, так как это может лишь разозлить обидчика и сделать хуже. Помогите ребенку заблокировать или удалить из списка друзей тех, кто занимается травлей.* Принимайте меры, если вы узнали, что идёт распространение неприятных слухов и обсуждение ребенка за его спиной, появились оскорбительные и угрожающие сообщения, изображения или видео, унизительные комментарии в сети, в которых упоминается личность ребенка.Как распознать, что ваш ребенок стал объектом травли в сети?* Ребенок стал скрывать от других, чем он занимается в Интернете и что делает на своих электронных устройствах.* У ребенка изменилось поведение, он стал более замкнутым, тревожным, грустным или раздражительным.* Ребенок стал хуже учиться, стал избегать посещения школы или секций, кружков.Всегда важен личный пример! Следите за тревожными знаками, например, если пользование телефоном, планшетом или компьютером расстраивает ребенка, если он стал скрывать от других, чем он занимается в Интернете или вовсе замыкается в себе. Поговорите с ребенком о проблеме травли в Интернете, прежде чем он столкнется с этим сам. Вы сможете вместе подумать, как действовать в подобных ситуациях и заверить его, что он всегда сможет получить у вас поддержку.Фото: архив "Номер один"