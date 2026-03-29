В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 30-31 марта по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 24 м/с, смешанные осадки различной интенсивности, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.Гололедица, местами поземок, снежные заносы.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам о мерах безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические маршруты и водоемы. Не оставляйте детей без присмотра.Фото: архив "Номер один"