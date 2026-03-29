Общество 29.03.2026 в 13:49
В Бурятии работники СТО испортили новый двигатель
Автовладельца раскрутили на дорогой ремонт, но лишь испортили авто
Текст: Анастасия Величко
Водитель «Ниссана» из Бурятии стал жертвой недобросовестных работников одной из СТО. Сначала мужчине заявили, что двигатель на его авто непригоден к ремонту, а когда он купил новый двигатель автослесари его испортили, и он также стал непригоден.
Мужчина, следуя на автомобиле «Ниссан», обнаружил неполадку тормозов. Случайно он увидел на дороге баннер с рекламой ремонта автомобилей. Он позвонил по указанному номеру и договорился о ремонте.
Машину оставили на ремонт. Во время диагностики работники обнаружили возможные неполадки двигателя, которые предложили устранить.
Ремонт затянулся. В итоге на СТО заявили, что проще приобрести новый двигатель, так как старый двигатель к ремонту негоден. В декабре 2023 года мужчина приобрел двигатель за 450 тысяч.
При установке нового двигателя работники заявили, что двигатель неисправен и предложили произвести замену «навесного» оборудования со старого двигателя на новый, то есть произвести вмешательство в гарантийный двигатель, что и сделали, тем самым лишив истца права на предъявление претензий продавцу двигателя.
«В результате технических манипуляций с новым двигателем он оказался негодным к эксплуатации. Ремонтные работы продолжались до сентября 2024 года, после чего мужчина решил забрать автомобиль с ремонта», – следует из материалов дела.
Владелец авто провел независимую экспертизу. Выяснилось, что работы по ремонту и установке двигателя произведены технически безграмотно с нарушениями технологии диагностирования и общепринятых методик определения неисправностей транспортных средств.
Октябрьский районный суд обязал СТО выплатить мужчине стоимость двигателя.
Фото сгенерировано нейросетью
Мужчина, следуя на автомобиле «Ниссан», обнаружил неполадку тормозов. Случайно он увидел на дороге баннер с рекламой ремонта автомобилей. Он позвонил по указанному номеру и договорился о ремонте.
Машину оставили на ремонт. Во время диагностики работники обнаружили возможные неполадки двигателя, которые предложили устранить.
Ремонт затянулся. В итоге на СТО заявили, что проще приобрести новый двигатель, так как старый двигатель к ремонту негоден. В декабре 2023 года мужчина приобрел двигатель за 450 тысяч.
При установке нового двигателя работники заявили, что двигатель неисправен и предложили произвести замену «навесного» оборудования со старого двигателя на новый, то есть произвести вмешательство в гарантийный двигатель, что и сделали, тем самым лишив истца права на предъявление претензий продавцу двигателя.
«В результате технических манипуляций с новым двигателем он оказался негодным к эксплуатации. Ремонтные работы продолжались до сентября 2024 года, после чего мужчина решил забрать автомобиль с ремонта», – следует из материалов дела.
Владелец авто провел независимую экспертизу. Выяснилось, что работы по ремонту и установке двигателя произведены технически безграмотно с нарушениями технологии диагностирования и общепринятых методик определения неисправностей транспортных средств.
Октябрьский районный суд обязал СТО выплатить мужчине стоимость двигателя.
Фото сгенерировано нейросетью
Тегиремонт автосервис двигатели суд