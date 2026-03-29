В Бурятии работники СТО испортили новый двигатель

Водитель «Ниссана» из Бурятии стал жертвой недобросовестных работников одной из СТО. Сначала мужчине заявили, что двигатель на его авто непригоден к ремонту, а когда он купил новый двигатель автослесари его испортили, и он также стал непригоден.Мужчина, следуя на автомобиле «Ниссан», обнаружил неполадку тормозов. Случайно он увидел на дороге баннер с рекламой ремонта автомобилей. Он позвонил по указанному номеру и договорился о ремонте.Машину оставили на ремонт. Во время диагностики работники обнаружили возможные неполадки двигателя, которые предложили устранить.Ремонт затянулся. В итоге на СТО заявили, что проще приобрести новый двигатель, так как старый двигатель к ремонту негоден. В декабре 2023 года мужчина приобрел двигатель за 450 тысяч.При установке нового двигателя работники заявили, что двигатель неисправен и предложили произвести замену «навесного» оборудования со старого двигателя на новый, то есть произвести вмешательство в гарантийный двигатель, что и сделали, тем самым лишив истца права на предъявление претензий продавцу двигателя.«В результате технических манипуляций с новым двигателем он оказался негодным к эксплуатации. Ремонтные работы продолжались до сентября 2024 года, после чего мужчина решил забрать автомобиль с ремонта», – следует из материалов дела.Владелец авто провел независимую экспертизу. Выяснилось, что работы по ремонту и установке двигателя произведены технически безграмотно с нарушениями технологии диагностирования и общепринятых методик определения неисправностей транспортных средств.Октябрьский районный суд обязал СТО выплатить мужчине стоимость двигателя.Фото сгенерировано нейросетью