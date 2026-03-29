Общество 29.03.2026 в 14:15

В Бурятии тепловоз задавил женщину

Машинистов признали виновными и осудили к принудительным работам
A- A+
Текст: Анастасия Величко
В 2024 году на территории Гусиноозерской ГРЭС тепловоз наехал на женщину. Она получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и умерла.

Тепловозом управляли два человека. Они допустили нарушения требований безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также локальные нормативные правовые акты в этой же части.

Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия признал мужчин виновными в  нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления. Им назначено наказание в виде принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.


Фото сгенерировано нейросетью
Теги
Гусиноозерск тепловоз смерть суд

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru