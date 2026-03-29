В Бурятии тепловоз задавил женщину

В 2024 году на территории Гусиноозерской ГРЭС тепловоз наехал на женщину. Она получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и умерла.Тепловозом управляли два человека. Они допустили нарушения требований безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также локальные нормативные правовые акты в этой же части.Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия признал мужчин виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека.Подсудимые признаны виновными в совершении преступления. Им назначено наказание в виде принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.Фото сгенерировано нейросетью