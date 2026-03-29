Общество 29.03.2026 в 14:15
В Бурятии тепловоз задавил женщину
Машинистов признали виновными и осудили к принудительным работам
Текст: Анастасия Величко
В 2024 году на территории Гусиноозерской ГРЭС тепловоз наехал на женщину. Она получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью и умерла.
Тепловозом управляли два человека. Они допустили нарушения требований безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также локальные нормативные правовые акты в этой же части.
Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия признал мужчин виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Подсудимые признаны виновными в совершении преступления. Им назначено наказание в виде принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.
Фото сгенерировано нейросетью
ТегиГусиноозерск тепловоз смерть суд