В Бурятии парень поплатился за поддельные права

В сентябре 2024 года житель Гусиноозерска пролистывал ленту в социальной сети «Одноклассники» и наткнулся на объявление об обучении на права в автошколе. В объявлении был указан номер телефона, парень позвонил, поговорил с администратором и поехал в офис.В тот же день парень приехал в офис, где мужчина-администратор объяснил ему правила обучения в их автошколе. Он должен был пройти обучение в течении трех месяцев в вечернее время. Занятия проходили каждый день в будние дни. После теоретического и практического обучения нужно сдать экзамены у них же в автошколе и там же в автошколе ему выдадут водительское удостоверение.Парень знал, что официально экзамены проходят в ГИБДД и там же в ГИБДД выдают водительское удостоверение. Однако житель Гусиноозерска согласился и решил пройти обучение в этой автошколе.Он заплатил 45 000 рублей наличными за две категории. В течение трех месяцев он проучился в этой автошколе и там же сдал экзамены - теорию ПДД и вождение, которое проходило там же - на территории автошколы.Курсанту выдали водительское удостоверение и сертификат об обучении.В ноябре 2025 года его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Тут-то сотрудники полиции и выяснили, что водительское удостоверение на его имя является поддельным и то, что зарегистрировано на другого человека ранее ему не знакомого, с такими же данными как у него.Гусиноозерский городской суд Республики Бурятия признал жителя Гусиноозерска виновным в совершении преступления, по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев.Фото: архив "Номер один"