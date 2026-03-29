Налоговая начала начислять налог на кешбэк

Повышенный налог на доходы физлиц (НДФЛ) в 15% пришлось заплатить россиянину Никите Старикову, который зарабатывал на вкладах и получил крупный кэшбэк. Об этом сообщает портал Банки.ру.«В 2025 году я «влетел» на повышенный налог 15% по процентам от вкладов. Доплатил около 30 тысяч, потому что кэшбэк тоже посчитали в доход. У меня было до 8 миллионов на вкладах и счетах в трех банках. Тогда ставки были 18–19%, а карта давала хороший кэшбэк — около 480 тысяч рублей за год. Я знал, что придется платить налог за доходы по вкладами, но не ожидал такого!» — рассказал он.В январе 2026 года Стариков получил письмо от налоговой, с общей суммой дохода в 2,68 миллиона рублей. Оказывается, с 2025 года ФНС учитывает кэшбэк и бонусы как инвестиционный доход, объединяя их с процентами по вкладам. Банки передают данные автоматически, и сумма складывается в одну.Необлагаемый налогом лимит за 2025 год — 210 тысяч рублей. В итоге у Никиты оказалось 2,47 миллиона дохода сверх этого, который облагается по прогрессивной шкале: 13% до лимита и 15% — сверх. В результате он переплатил около 32 тысяч рублей налога.Это пример того, как налогообложение физических лиц в России стало более объединенным, объяснил в комментарии Банки.ру финконсультант Олег Зотов. Он отметил, что Никита попал в «ловушку» нескольких изменений, что началось в 2021 и работало полностью в 2025 году.Главное изменение — с 2021 года налог на проценты по вкладам — это НДФЛ с совокупного дохода. Многие продолжают считать, что «налог на вклады» — отдельно, но лимит при ставке 21% в 2025 году составлял 210 тысяч рублей.Также с 2025 года кэшбэк и бонусы приравнены к инвестиционному доходу. ФНС учитывает их при определении налоговой базы. Эти выплаты, если не связаны с возвратом стоимости товаров или услуг, считаются доходом в натуральной или материальной форме.Еще один момент — ставка 15% применяется только к доходам выше 2,4 миллиона рублей в год. Кэшбэк и бонусы увеличивают налоговые обязательства клиента и поднимают налоговую ставку.«Эта ситуация управляемая. Важно следить за совокупным доходом, учитывать эффект продуктов и правильно структурировать активы, чтобы снизить налоговые риски и оставить больше заработанного», — советует Зотов.В итоге клиент так и поступил: отключил премиум-карту, перешел на обычную с меньшим кэшбэком, чтобы не превысить порог. Также часть денег перевел на ИИС.Фото: архив "Номер один"