В Забайкалье двум семьям погибших участников СВО вернули гробовые

Полиция Забайкалья задержала участника крупной мошеннической схемы, похитившей почти 13 миллионов рублей у семей погибших военнослужащих. Об этом сообщается в телеграмм-канале областной полиции.19-летний житель Архангельска был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска У МВД России по Забайкальскому краю в ходе оперативных мероприятий. Юноша выполнял роль посыльного в преступной схеме телефонного мошенничества, жертвами которой стали родственники тех, кто погиб на специальной военной операции.История преступления началась с обращения 74-летней жительницы посёлка Агинское, которая рассказала о звонке, якобы исходящем от сотрудника военкомата. Собеседник сообщил о посмертном награждении её сына медалью за участие в СВО и попытался завладеть её паспортными данными под предлогом записи на приём. После этого в разговор подключились мнимые представители банков, правоохранительных органов и Росреестра. Женщину запугали взломом счетов и угрозами уголовного преследования за перевод средств за границу, в результате чего она согласилась обналичить выплаты, полученные за погибшего родственника, и передать их курьеру. В итоге пенсионерка лишилась около 2,9 миллиона рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след предполагаемого пособника мошенников. Во время служебной командировки его задержали в аэропорту Иркутска. В рюкзаке задержанного полицейские обнаружили порядка 10 миллионов рублей, которые принадлежат другой жертве преступления — 40-летней вдове из города Борзи, недавно потерявшей супруга на Украине. Мошенники воспользовались аналогичной схемой: женщине позвонили и убедили перевести деньги, якобы за выплату компенсации.На допросе задержанный признался, что нашёл нелегальный заработок в мессенджере, получая заказы от куратора. Он рассказал, что прилетел из Архангельска в Читу, затем добрался на такси до адреса первой потерпевшей, забрал похищенные деньги и отправился в Санкт-Петербург, где передал их незнакомцу. После этого он вернулся на своё место в Забайкалье за новым заказом.Следственным отделом ОМВД России по Борзинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и соучастников преступной схемы. Изъятые денежные средства были возвращены потерпевшим.Фото: скриншот видео МВД по Забайкальскому краю