Общество 29.03.2026 в 15:29

В Забайкалье двум семьям погибших участников СВО вернули гробовые

Арестован юноша из Архангельска, решивший заработать перевозкой похищенных у них денег

Текст: Иван Иванов
Полиция Забайкалья задержала участника крупной мошеннической схемы, похитившей почти 13 миллионов рублей у семей погибших военнослужащих. Об этом сообщается в телеграмм-канале областной полиции.

19-летний житель Архангельска был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска У МВД России по Забайкальскому краю в ходе оперативных мероприятий. Юноша выполнял роль посыльного в преступной схеме телефонного мошенничества, жертвами которой стали родственники тех, кто погиб на специальной военной операции.

История преступления началась с обращения 74-летней жительницы посёлка Агинское, которая рассказала о звонке, якобы исходящем от сотрудника военкомата. Собеседник сообщил о посмертном награждении её сына медалью за участие в СВО и попытался завладеть её паспортными данными под предлогом записи на приём. После этого в разговор подключились мнимые представители банков, правоохранительных органов и Росреестра. Женщину запугали взломом счетов и угрозами уголовного преследования за перевод средств за границу, в результате чего она согласилась обналичить выплаты, полученные за погибшего родственника, и передать их курьеру. В итоге пенсионерка лишилась около 2,9 миллиона рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след предполагаемого пособника мошенников. Во время служебной командировки его задержали в аэропорту Иркутска. В рюкзаке задержанного полицейские обнаружили порядка 10 миллионов рублей, которые принадлежат другой жертве преступления — 40-летней вдове из города Борзи, недавно потерявшей супруга на Украине. Мошенники воспользовались аналогичной схемой: женщине позвонили и убедили перевести деньги, якобы за выплату компенсации.

На допросе задержанный признался, что нашёл нелегальный заработок в мессенджере, получая заказы от куратора. Он рассказал, что прилетел из Архангельска в Читу, затем добрался на такси до адреса первой потерпевшей, забрал похищенные деньги и отправился в Санкт-Петербург, где передал их незнакомцу. После этого он вернулся на своё место в Забайкалье за новым заказом.

Следственным отделом ОМВД России по Борзинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и соучастников преступной схемы. Изъятые денежные средства были возвращены потерпевшим.

Фото: скриншот видео МВД по Забайкальскому краю
Все новости

Через Забайкальск в Бурятию хлынет поток подержанных автомобилей
29.03.2026 в 15:36
В Забайкалье двум семьям погибших участников СВО вернули гробовые
29.03.2026 в 15:29
Налоговая начала начислять налог на кешбэк
29.03.2026 в 15:22
В Иркутской области подтопило 72 участка
29.03.2026 в 15:09
В Бурятии парень поплатился за поддельные права
29.03.2026 в 14:37
В Бурятии тепловоз задавил женщину
29.03.2026 в 14:15
В Бурятии работники СТО испортили новый двигатель
29.03.2026 в 13:49
В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды
29.03.2026 в 13:01
Житель Бурятии лишился машины и выплатил крупный штраф за пьяное вождение
29.03.2026 в 12:55
Подросток из Бурятии сообщил Мизулиной о травле
29.03.2026 в 12:01
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Через Забайкальск в Бурятию хлынет поток подержанных автомобилей
В апреле будет ликвидирован рынок поставки машин через Казахстан

29.03.2026 в 15:36
Налоговая начала начислять налог на кешбэк
Бюджет стали пополнять на тратах по картам
29.03.2026 в 15:22
В Бурятии парень поплатился за поддельные права
Получил он их в автошколе в Гусиноозерске

29.03.2026 в 14:37
В Бурятии тепловоз задавил женщину
Машинистов признали виновными и осудили к принудительным работам
29.03.2026 в 14:15
