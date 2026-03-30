Зурхай на понедельник, 30 марта

Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печь, работать в поле, заниматься государственными делами.



Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, составлять договор, совершать меновую торговлю, начинать новый бизнес.



Стрижка волос: к несчастью и угрозе для жизни.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.



