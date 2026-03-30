Общество 30.03.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 30 марта

12-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 30 марта
Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин людям года Свиньи, Овцы, Зайца, возводить объекты поклонения, строить город, водные каналы, печь, работать в поле, заниматься государственными делами.

Неблагоприятно: принимать монашеские обеты, торговать, проводить ритуал огненной пуджи, совершать омовение, составлять договор, совершать меновую торговлю, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к несчастью и угрозе для жизни.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
