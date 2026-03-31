Зурхай на вторник, 31 марта

13-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 31 марта
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, заниматься делами, связанными с домом (строительство, ремонт и т. д.), земледелием, государством, возводить объекты почитания, плотину, отправляться в путь, создавать новую семью, строить печь, совершать омовение, возвеличивать кого-либо, совершать приумножающие действия.

Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; полагаться на подчиненных, заключать договор с друзьями, торговать, устраивать празднества, совершать первые важные дела в жизни младенца (не стоит праздновать день рождения и выносить ребенка из дома).

Стрижка волос: к увеличению усердия.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока, другие направления считаются благоприятными.

Фото: Номер один
