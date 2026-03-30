«Менеджер» по продаже авто разорил улан-удэнца почти на 3,7 млн рублей

Житель Улан-Удэ потерял почти 3,7 млн рублей при попытке купить автомобиль в мессенджере. Он наткнулся на группу с большим количеством подписчиков, что убедило его в подлинности площадки.

Там была выставлена иномарка стоимостью 1,7 млн рублей. В объявлении подробно расписали комплектацию и указали номер телефона и ник «менеджера». Горожанин связался с ним в мессенджере. В голосовом сообщении собеседник представился сотрудником компании из другого города, которая занимается продажей машин из-за границы, доставляет их автовозом и помогает с постановкой на учет. Мужчину устроили условия, и он решил – «ласточку» надо брать.

Он написал «менеджеру» через несколько дней, что готов приобрести авто. Чтобы оформить сделку, его попросили прислать фото паспорта, свой номер телефона, контакт родственника и адрес доставки. Затем на электронную почту пришел договор и покупателю порекомендовали связаться с человеком, отвечающим за грузоперевозку. Последний заверил, что автомобиль уже прошел таможенную очистку, и прислал документы.

После «перевозчик» заявил: нужно внести 487 200 рублей для оплаты таможенной пошлины. Улан-удэнец попросил брата перевести деньги по предоставленным реквизитам. После оплаты пришел договор купли-продажи на иностранном языке с подписью и печатью. А затем – счет в 1 162 800 рублей за сам автомобиль. Покупатель съездил в банк и перечислил деньги, после чего отправил «перевозчику» платежное поручение.

На следующий день мошенник сообщил, что необходимо дополнительно внести 713 тыс. рублей на утилизационный сбор – иначе машину не выпустят из-за границы. Мужчина согласился и опять обратился за помощью к брату. Затем с него потребовали еще 800 тысяч рублей для оплаты пошлины при пересечении границы. И вновь горожанин не почувствовал подвоха.

Через пару дней аферист сообщил, что он уже в Москве, но для постановки автомобиля на учет нужно дополнительно полмиллиона. Мол, необходима срочная оплата, поскольку на автомобиль выявлено несоответствие одобрению типа транспортного средства. Мужчина внес деньги через кассу банка.

Вскоре жулик прислал справку и заявил, что не смог зарегистрировать машину, так как ее забрали на закрытую стоянку. И приложил фотографию опечатанного автомобиля. Аферист заявил: чтобы забрать иномарку, нужно оплатить «военно-акцизный сбор» в размере 450 тысяч рублей.

«В этот момент мужчина понял, что столкнулся с мошенниками. Он позвонил в компанию, от имени которой якобы действовали злоумышленники. Там ему заявили: они не занимаются продажей автомобилей через мессенджеры, а все действия «менеджера» и «перевозчика» - действия мошенников», - заключили в МВД по Бурятии.