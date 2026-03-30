Школьник из Улан-Удэ спас провалившуюся под лед женщину

В Улан-Удэ девятиклассник спас женщину, которая одной ногой провалилась под лёд. ЧП случилось 29 марта в десять часов вечера рядом с парк-отелем «Байкал» в микрорайоне Батарейка.

Очевидец, ученик школы № 9 Сергей Васин, своевременно сообщил о произошедшем в городскую поисково-спасательную службу.

Прибывшие специалисты использовали спасательный круг и альпинистское оборудование, обеспечив страховку – и для спасателей, и для пострадавшей. Спасатели вытащили женщину на лёд, аккуратно погрузили на мягкие носилки и передали медикам «скорой».

Горожанка получила общее обморожение II степени, сейчас она находится в медицинском учреждении.

«Спасатели лично поблагодарили Сергея за бдительность и своевременный звонок, именно его поступок помог быстро организовать спасение!», - рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации Улан-Удэ.