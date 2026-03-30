Пьяный улан-удэнец устроил ночные скачки по чужим автомобилям

В Улан-Удэ ночью 29 марта мужчина скакал по припаркованным автомобилям на улице Корабельная. Он повредил несколько машин и элементы благоустройства. Действия попали на камеру.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего хулигана. Выяснилось, что тот буянил, будучи пьяным.

«В настоящее время участковым уполномоченным проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - отметил в МВД по Бурятии.