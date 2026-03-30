30.03.2026

Власти Улан-Удэ продолжат капремонт школ и детских садов

Список приоритетных объектов для ремонта уже составлен
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ определен список объектов образования, которые требуют капремонта в приоритетном порядке. В него вошли 33 школы и 11 детсадов, сообщил мэр города Игорь Шутенков.

– В прошлом году отремонтированы два здания – школа № 58 и детский сад № 52 «Ая-Ганга». Общий объем финансирования составил 180 млн рублей. Наши дети получили самые комфортные условия для занятий. В прошлом году проведена подготовительная работа по капитальному ремонту школ № 1, 14, 46, детского сада «Чебурашка». В этом году подрядчики уже приступили к работам, – рассказал мэр.  

Ранее в городе был ликвидирована очередь в детские сады и третья смена в школах. За пять лет в столице Бурятии было построено 22 детских сада и 11 школ. 

За 2025 год проведено 140 мероприятий по обновлению образовательный учреждений: от ремонта помещений и школьных дворов до закупки нового оборудования. В этом году продолжается строительство школы на 760 мест в центре Улан-Удэ.

Отдельно мэр столицы Бурятии остановился на решении проблемы кадрового дефицита. 

– Здесь важна системная работа, которая начинается с профессиональной ориентации школьников. Впервые за последние 15 лет мы открыли сразу 5 педагогических классов. Продолжили практику привлечения студентов старших курсов к работе в школах. В прошлом учебном году у нас были трудоустроены 26 студентов, в два раза больше, чем годом ранее. 20 выпускников школ города направлены на целевое обучение по педагогическим специальностям, - отметил Игорь Шутенков.  

Модернизация инфраструктуры способствуют повышению качества образования. Статистика свидетельствует: в 2025 году больше 80 баллов на ЕГЭ набрали 1103 выпускника, 16 из них стали стобалльниками. 364 школьника стали золотыми и серебряными медалистами, пятеро – призерами Всероссийской олимпиады школьников.
Теги
капремонт школа детский сад

Все новости

Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
30.03.2026 в 13:21
В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс
30.03.2026 в 13:05
На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер
30.03.2026 в 13:00
Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами
30.03.2026 в 12:53
В Чите подключат «умные светофоры» к интернету
30.03.2026 в 12:44
В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов
30.03.2026 в 12:37
В Улан-Удэ ожидают очередной рост ландшафтных пожаров
30.03.2026 в 12:15
В Бурятии легковушка столкнулась с вагоном грузового поезда
30.03.2026 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Жители Бурятии проваливаются под лед
Подведены итоги I квартала 2026 года
30.03.2026 в 14:31
Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
Всего в границах магистрали эксплуатируются 19 пожарных поездов с запасами воды и пенообразователя
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
Сезон проката начнется в День смеха, 1 апреля
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
Одних детей она кусает, а других не трогает
30.03.2026 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru