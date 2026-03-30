Власти Улан-Удэ продолжат капремонт школ и детских садов

В Улан-Удэ определен список объектов образования, которые требуют капремонта в приоритетном порядке. В него вошли 33 школы и 11 детсадов, сообщил мэр города Игорь Шутенков.– В прошлом году отремонтированы два здания – школа № 58 и детский сад № 52 «Ая-Ганга». Общий объем финансирования составил 180 млн рублей. Наши дети получили самые комфортные условия для занятий. В прошлом году проведена подготовительная работа по капитальному ремонту школ № 1, 14, 46, детского сада «Чебурашка». В этом году подрядчики уже приступили к работам, – рассказал мэр.Ранее в городе был ликвидирована очередь в детские сады и третья смена в школах. За пять лет в столице Бурятии было построено 22 детских сада и 11 школ.За 2025 год проведено 140 мероприятий по обновлению образовательный учреждений: от ремонта помещений и школьных дворов до закупки нового оборудования. В этом году продолжается строительство школы на 760 мест в центре Улан-Удэ.Отдельно мэр столицы Бурятии остановился на решении проблемы кадрового дефицита.– Здесь важна системная работа, которая начинается с профессиональной ориентации школьников. Впервые за последние 15 лет мы открыли сразу 5 педагогических классов. Продолжили практику привлечения студентов старших курсов к работе в школах. В прошлом учебном году у нас были трудоустроены 26 студентов, в два раза больше, чем годом ранее. 20 выпускников школ города направлены на целевое обучение по педагогическим специальностям, - отметил Игорь Шутенков.Модернизация инфраструктуры способствуют повышению качества образования. Статистика свидетельствует: в 2025 году больше 80 баллов на ЕГЭ набрали 1103 выпускника, 16 из них стали стобалльниками. 364 школьника стали золотыми и серебряными медалистами, пятеро – призерами Всероссийской олимпиады школьников.