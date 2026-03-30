Жительница Бурятии сядет на 6,5 лет за пьяную поножовщину

В Джидинском районе Бурятии 48-летнюю женщину признали виновной в покушении на убийство сожителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Бытовой конфликт с поножовщиной случился в ноябре 2025 года.

Возлюбленные поссорились в ходе совместной попойки. В какой-то момент сельчанка трижды ударила мужчину ножом в область расположения жизненно важных органов.

На судебном заседании женщина ходатайствовала о переквалификации её действий на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Но ее требования проигнорировали.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре Бурятии.