Общество 30.03.2026 в 11:23

Жительница Бурятии сядет на 6,5 лет за пьяную поножовщину

Женщина чуть не убила сожителя
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии сядет на 6,5 лет за пьяную поножовщину
В Джидинском районе Бурятии 48-летнюю женщину признали виновной в покушении на убийство сожителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Бытовой конфликт с поножовщиной случился в ноябре 2025 года.

Возлюбленные поссорились в ходе совместной попойки. В какой-то момент сельчанка трижды ударила мужчину ножом в область расположения жизненно важных органов.

На судебном заседании женщина ходатайствовала о переквалификации её действий на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Но ее требования проигнорировали.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Теги
покушение на убийство суд приговор

Все новости

Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
30.03.2026 в 13:21
В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс
30.03.2026 в 13:05
На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер
30.03.2026 в 13:00
Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами
30.03.2026 в 12:53
В Чите подключат «умные светофоры» к интернету
30.03.2026 в 12:44
В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов
30.03.2026 в 12:37
В Улан-Удэ ожидают очередной рост ландшафтных пожаров
30.03.2026 в 12:15
В Бурятии легковушка столкнулась с вагоном грузового поезда
30.03.2026 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Жители Бурятии проваливаются под лед
Подведены итоги I квартала 2026 года
30.03.2026 в 14:31
Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
Всего в границах магистрали эксплуатируются 19 пожарных поездов с запасами воды и пенообразователя
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
Сезон проката начнется в День смеха, 1 апреля
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
Одних детей она кусает, а других не трогает
30.03.2026 в 13:21
Дизайн и разработка — nanzat.ru