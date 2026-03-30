Врача ДРКБ наградили медалью за заслуги перед Бурятией

На днях на итоговой расширенной коллегии, которая прошла в правительстве Бурятии, чествовали сотрудников разных сфер за многолетний добросовестный труд. В числе награжденных была сотрудница Детской республиканской клинической больницы Вера Булавко. Врачу-кардиологу вручили медаль за заслуги перед республикой I степени.

Она посвятила медицине более 40 лет. В 1982 году женщина окончила Томский медицинский институт. Вместе с супругом ее распределили в Улан-Удэ. Несмотря на все трудности 90-х, она осталась верна профессии, пройдя путь от участкового педиатра до ведущего специалиста.

Почти 20 лет – с 2007 года – Вера проработала заместителем главного врача по лечебной части в ДРКБ. Сегодня она продолжает свой профессиональный путь в качестве врача-методиста организационно-методического отдела. Имеет звание заслуженного врача РБ и отличника здравоохранения РФ.

«Врач с теплотой вспоминает своих наставников и коллег, которые делились с ней опытом и мудростью. По мнению Веры Константиновны, настоящий медик должен обладать любовью к людям, честностью, самоуважением, логическим мышлением и стремлением к знаниям», - рассказали в ДРКБ.