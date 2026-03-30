Общество 30.03.2026 в 11:46

Улан-Удэ очистят от символики 80-летия Победы

Улицы оформят в честь актуальных событий
Текст: Петр Санжиев
К концу Месячника чистоты, который завершится в городе в апреле, все, кто устанавливал праздничную атрибутику к прошлогоднему юбилею Победы, обязаны убрать ее. Также следует демонтировать всевозможные поздравления к 359-летию Улан-Удэ, в честь Белого месяца и другие неактуальные плакаты, растяжки и прочее.

В этом году бурятскую столицу украсят в честь 360-летия, которое будет отмечаться летом, и других событий и праздников. По правилам, украсить город нужно за месяц грядущего события.

Как отмечают в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города, уже разработан бренд-бук Дня рождения города. В нем предлагаются готовые макеты на русском и бурятском языках.

Власти города постоянно работают над улучшением внешнего вида Улан-Удэ. Последний шаг – внесение корректировок в муниципальные «Правила землепользования и застройки». Их приняли после очень широкого обсуждения с архитекторами, застройщиками и другими заинтересованными сторонами. Город разделили на четыре зоны: исторический центр, территории вдоль рек Уды и Селенги, места вдоль магистральных улиц и территории, на которых подлежат реконструкции дома старой застройки или намечена новая застройка. По каждой зоне утвердили рамочные требования к подсветке, отделочным материалам и другим моментам архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.

Ранее эта сфера, конечно, была урегулирована, но теперь все детально прописали. Стало более понятно, что должен из себя представлять облик, уточнен круг требований. Например, по поводу установки кондиционеров на зданиях. Они допускаются, но из эстетических соображений они должны быть задекорированы. Обновленные требования вступят в силу 1 сентября текущего года. В комитете по строительству называют их сбалансированными.

Все новости

Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
30.03.2026 в 13:21
В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс
30.03.2026 в 13:05
На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер
30.03.2026 в 13:00
Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами
30.03.2026 в 12:53
В Чите подключат «умные светофоры» к интернету
30.03.2026 в 12:44
В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов
30.03.2026 в 12:37
В Улан-Удэ ожидают очередной рост ландшафтных пожаров
30.03.2026 в 12:15
В Бурятии легковушка столкнулась с вагоном грузового поезда
30.03.2026 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Жители Бурятии проваливаются под лед
Подведены итоги I квартала 2026 года
30.03.2026 в 14:31
Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
Всего в границах магистрали эксплуатируются 19 пожарных поездов с запасами воды и пенообразователя
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
Сезон проката начнется в День смеха, 1 апреля
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
Одних детей она кусает, а других не трогает
30.03.2026 в 13:21
