Начальница почты в Улан-Удэ незаконно собирала данные для оформления сим-карт

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении бывшей начальницы почтового отделения (по ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ). Женщина незаконно собирала персональные данные людей и втайне использовала их для оформления сим-карт.

Горожанка проворачивала эту аферу почти год – с декабря 2023-го по ноябрь 2024-го, пользуясь своим служебным положением.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной со сбором, обработкой персональных данных граждан на 2 года, отметили в прокуратуре Бурятии.